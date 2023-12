Spolupracovníci Navaľného sú znepokojení jeho zdravím

Moskva 8. decembra (TASR) - Spolupracovníci uväzneného ruského opozičného politika Alexeja Navaľného v piatok uviedli, že sa obávajú o jeho zdravie a už tri dni sa im s ním nepodarilo spojiť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Dozvedeli sme sa, že minulý týždeň utrpel vážny incident v spojitosti so svojím zdravím. Jeho život je v ohrození," uviedla jeho spolupracovníčka Marija Pevčichová na sociálnej sieti X. Dodala, že Navaľnyj je v súčasnosti v úplnej izolácii.



Politikova hovorkyňa Kira Jarmyšová uviedla, že väzenský personál Navaľnému minulý týždeň zaviedol infúziu po tom, ako Navaľnyj utrpel závrat a ležal na podlahe svojej cely. "Už sú to tri dni, čo nevieme, kde je. Predtým od neho aspoň príležitostne prichádzali listy, hoci cenzurované. Teraz však už list neprišiel celé týždne," napísala Jarmyšová na sociálnej sieti X.



Opozičného politika a kritika Kremľa Navaľného zadržali v januári 2021 po návrate z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou. Z pokusu o otrávenie obvinil Kremeľ, ktorý to poprel.



Navaľného po zadržaní odsúdili na dva a pol roka väzenia za porušenie podmienečného trestu. Neskôr dostal ďalších deväť rokov za spreneveru a pohŕdanie súdom. Začiatkom augusta ho moskovský súd odsúdil na 19 rokov odňatia slobody pre extrémizmus.