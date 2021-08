Spolupracovníčke Navaľného súd obmedzil pohyb za porušenie opatrení

Moskva 3. augusta (TASR) - Ľubov Soboľovú, blízku spolupracovníčku väzneného ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného, usvedčil v utorok moskovský okresný súd z porušenia epidemiologických reštrikcií a na 1,5 roka jej obmedzil pohyb. S odvolaním sa na vyjadrenie jej právneho zástupcu Vladimira Voronina o tom informovala agentúra Reuters.



Soboľovú a niekoľkých ďalších prominentných predstaviteľov ruskej opozície, vrátane Navaľného brata, obvinili úrady z porušovania epidemiologických opatrení. Tých sa mali dopustiť, keď v januári vyzývali občanov, aby sa zúčastnili na zhromaždeniach organizovaných na podporu Navaľného.



Soboľovej kauza je súčasťou policajného záťahu proti blízkym spolupracovníkom, spojencom a sympatizantom Navaľného po tom, ako Rusko 23. a 31. januára zažilo masové demonštrácie na jeho podporu a za prepustenie z väzenia.



Portál The Moscow Times uvádza, že Soboľovú uznal v utorok okresný súd v Moskve za vinnú z "podnecovania k porušovaniu zdravotných obmedzení" na nepovolenej demonštrácii.



Samotná Soboľová označila obvinenia za politicky motivovaný nezmysel.



Odsúdenie na "obmedzenie pohybu" znamená, že Soboľová nesmie nasledujúci rok a pol opúšťať svoj domov v čase od 22.00 h do 6.00 h, nesmie sa zúčastňovať na hromadných podujatiach či opustiť Moskovskú oblasť. Trikrát za mesiac sa zároveň musí hlásiť na polícii.



Utorňajšie pojednávanie sa konalo prevažne za zatvorenými dverami, pričom samotnú Soboľovú v priebehu čítania verdiktu dokonca raz vykázali zo súdnej siene, uvádza The Moscow Times.



Prokuratúra žiadala, aby jej pohyb obmedzili až na dva roky, čo je maximálna dĺžka trestu, ktorú možno uložiť za podnecovanie k porušovaniu epidemiologických reštrikcií.



Soboľovú zadržali 23. januára na zhromaždení na podporu Navaľného. Prepustili ju ešte v ten istý deň. Počas vyšetrovania kauzy bola v domácom väzení. To jej však neskôr úrady zmiernili na iné obmedzenia pohybu z dôvodu, že má malú dcéru.



Soboľová je právničkou Navaľným založenej nadácie Fond boja proti korupcii (FBK). V roku 2019 sa usilovala o mandát v moskovskom mestskom zastupiteľstve. Mestská volebná komisia však jej kandidatúru zamietla s tým, že jej v podpisových hárkoch chýbali podpisy 231 podporovateľov. Podľa opozície však úrady s podpismi manipulovali a znehodnocovali ich. Soboľová sa účasti na komunálnych voľbách dožadovala aj hladovkou. Bola tiež jednou z ústredných postáv protivládnych moskovských protestov z leta 2019.



Začiatkom júna bol FBK súdom vyhlásený za extrémistickú organizáciu, čím sa dostal mimo zákona a následne bol rozpustený. Členovia ani sympatizanti organizácií označených ako "extrémistické" - v súlade so spornou legislatívou - nemôžu určitý čas napríklad kandidovať vo voľbách. To sa dotklo aj Soboľovej, ktorá chcela kandidovať na poslankyňu do Štátnej dumy v septembrových voľbách.