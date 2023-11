Spolupracovníka Navaľného odsúdili v neprítomnosti na 8 rokov väzenia

Moskva 16. novembra (TASR) - Na osem rokov väzenia odsúdili vo štvrtok v Moskve Vladimira Milova, spolupracovníka väzneného opozičného lídra Alexeja Navaľného, a to pre kritiku ruskej invázie na Ukrajinu, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Milov, ktorý Navaľnému pomáhal s jeho prezidentskou kandidatúrou v roku 2018, utiekol z Ruska krátko po tom, ako Kremeľ označil Navaľného organizácie za "extrémistické" zoskupenia.



Moskovský súd ho v súlade s legislatívou využívanou na potláčanie kritiky Kremľa odsúdil na osem rokov väzenia za údajné "šírenie falošných informácií o ruskej armáde", uvádza AFP.



Samotný Milov na sociálnych sieťach rozsudok kritizoval. "Vašich osem rokov nedostanete, súdruhovia," napísal v príspevku.



Samotný Navaľnyj bol v Rusku odsúdený vo viacerých procesoch, ktoré jeho stúpenci aj nezávislí experti označujú za vykonštruované. Vo väzení je už približne dva a pol roka, pričom naposledy v auguste tohto roku ho odsúdili na 19 rokov väzenia za údajný extrémizmus. Organizácie, ktoré založil, vrátane protikorupčnej, boli ruskými úradmi označené za extrémistické a ich činnosť v krajine zakázaná.



Samotný Navaľnyj je podľa svojich spolupracovníkov vo väznici IK-6 v Melechove vo Vladimírskej oblasti čoraz izolovanejší od vonkajšieho sveta. Veľakrát bol poslaný na tzv. samotku, pričom nedávno mu vedenie väznice prestalo odovzdávať aj listy, ktoré mu posiela jeho manželka Julija. Odôvodňovalo to tým, že údajne obsahovali "znaky príprav na spáchanie trestného činu".



V októbri boli zadržaní Navaľného advokáti Vadim Kobzev a Alexej Lipcer a jeho bývalý právny zástupca Igor Sergunin, a to pre podozrenie zo spoluúčasti na vytvorení extrémistickej skupiny. Moskovský súd následne rozhodol, že vo vyšetrovacej väzbe zostanú do 13. decembra. Vo štvrtok ich ruský úrad pre dohľad nad finančnými trestnými činmi zaradil na tzv. čiernu listinu za spáchanie "extrémistickej činnosti alebo terorizmu", v dôsledku čoho im v podstate boli zablokované bankové účty.