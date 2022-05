Spolupracovníkom kancelára Scholza po návrate z Afriky potvrdili covid

Berlín 28. mája (TASR) - Na nový koronavírus boli pozitívne testovaní viacerí blízki spolupracovníci nemeckého kancelára Olafa Scholza. Stalo sa tak po ich minulotýždňovej pracovnej návšteve troch afrických štátov. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA s odvolaním sa na hovorcu vlády v Berlíne.



"Po kancelárovej ceste do Afriky boli účastníci jeho oficiálnej delegácie PCR testom pozitívne testovaní na COVID-19," uviedol hovorca. Dodal však, že antigénové rýchlotesty, ktoré boli spravené počas návštevy Afriky a bezprostredne po návrate, boli negatívne.



Denník Der Tagesspiegel spresnil, že medzi infikovanými osobami sú okrem iných šéfka úradu kancelára Jeanette Schwambergerová, hlavný poradca pre zahraničnú politiku Jens Plötner a hovorca vlády Steffen Hebestreit.



Samotný Scholz bol podľa slov hovorcu po príchode do Nemecka opakovane denne testovaný PCR testami a výsledok bol vždy negatívny. Vo svojich naplánovaných pracovných stretnutiach bude preto pokračovať bezo zmeny, dodal hovorca.



Scholz minulú nedeľu pricestoval na svoju prvú návštevu Afriky od nástupu do funkcie v decembri 2021. Počas troch dní navštívil Senegal, Niger a Juhoafrickú republiku (JAR). S tamojšími predstaviteľmi diskutoval o dôsledkoch rusko-ukrajinského konfliktu. Celý africký kontinent - najmä východná Afrika - je totiž ohrozený nedostatkom potravín, keďže Moskva blokuje vývoz ukrajinského obilia z čiernomorských prístavov.



Hoci bol Scholz v bezprostrednom kontakte s infikovanými osobami, od návratu z Afriky absolvoval niekoľko ciest vrátane účasti na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose, kde vystúpil vo štvrtok. V piatok sa zase zúčastnil na katolíckom festivale v Stuttgarte.



V Nemecku síce už ľudia, ktorí prišli do kontaktu s nakazenými covidom, karanténu podstúpiť nemusia, avšak Inštitút Roberta Kocha (RKI) "naliehavo odporúča" na päť dní dobrovoľne obmedziť kontakty, a to najmä s rizikovými skupinami.