Spolupredseda AfD: Strana by mala zvážiť svoje rozdelenie

Berlín 2. apríl (TASR) - Nemecká krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) by mala zvážiť možnosť rozdelenia sa na viacero politických subjektov, vyhlásil vo štvrtok spolupredseda strany Jörg Meuthen, ktorého citovala agentúra DPA.



"Mali by sme o tom v pokojnej atmosfére diskutovať a rozhodnúť sa do konca roku," uviedol Meuthen.



Meuthenov nápad je rozdeliť stranu na "slobodne-konzervatívnu" a "sociálne-patriotickú" frakciu.



Rozkol v strane nastal pre krajne pravicovú skupinu Der Flügel (Krídlo), ktorú založili niektorí členovia AfD. Der Flügel vedie Björn Höcke, šéf AfD v spolkovej krajine Durínsko.



Vnútroštátna spravodajská služba Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV) začala v marci skupinu sledovať pre podozrenie z extrémizmu. Šéf úradu Thomas Haldenwang jej lídrov priamo nazval "pravicovými extrémistami".



Vedenie AfD následne vyzvalo lídrov Der Flügel, aby skupinu rozpustili. Tí však na výzvu nereagovali.



Höcke v odpovedi Meuthenovi na sociálnej sieti Facebook napísal, že delenie strany by bolo znakom zlyhania. Meuthenove komentáre označil za "zavádzajúce a nezodpovedné".



S Meuthenom nesúhlasí ani čestný predseda strany a šéf poslaneckého klubu AfD v Bundestagu Alexander Gauland. Ten označil Meuthenove vyhlásenie za "extrémne nepolitické".



AfD bola založená v roku 2013 ako konzervatívna a euroskeptická strana. Od svojho vzniku sa posunula smerom doprava. V spolkových voľbách v roku 2017 získala 12,6 percenta hlasov.