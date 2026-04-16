Spolupredseda nemeckej strany Ľavica pre chorobu odstupuje z funkcie
Van Aken zostane poslancom Spolkového snemu (Bundestag) do konca volebného obdobia a do straníckeho zjazdu bude ďalej pôsobiť vo vedení spolu s Ines Schwerdtnerovou.
Autor TASR
Berlín 16. apríla (TASR) – Spolupredseda nemeckej radikálnej strany Ľavica (Die Linke) Jan van Aken v stredu oznámil, že v júni zo zdravotných dôvodov odstúpi z funkcie. Hoci jeho ochorenie nie je život ohrozujúce, chce sa sústrediť na svoje zdravie, informovala agentúra DPA.
Van Aken zostane poslancom Spolkového snemu (Bundestag) do konca volebného obdobia a do straníckeho zjazdu bude ďalej pôsobiť vo vedení spolu s Ines Schwerdtnerovou.
Do vedenia strany bol van Aken zvolený v októbri 2024, keď bola strana v kríze. Následne si však výrazne polepšila a vo voľbách v roku 2025 sa vrátila do parlamentu so ziskom 8,8 percenta hlasov.
Ľavica dosiahla vo všetkých štyroch voľbách, ktoré sa tento rok konali v Nemecku, výrazné zisky. Napriek nádejám sa jej však nepodarilo prekonať päťpercentnú hranicu v krajinských voľbách v Bádensku-Württembersku a Porýní-Falcku.
