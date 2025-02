Spolupredseda SPD je za predĺženie kontrol na pozemných hraniciach

Berlín 10. februára (TASR) - Spolupredseda nemeckých sociálnych demokratov (SPD) Lars Klingbeil v pondelok vyhlásil, že súhlasí s predĺžením dočasných kontrol na pozemných hraniciach krajiny s cieľom obmedziť nelegálnu migráciu. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.



Vo svojom prejave na stretnutí nemeckých médií v Berlíne uviedol, že takéto kontroly sú obzvlášť účinné v "boji proti pašovaniu ľudí, a to je dôvod, prečo si myslím, že má zmysel ich opäť predĺžiť".



Klingbeil tiež vyzval na deportáciu sýrskych utečencov odsúdených za trestné činy. "Ak by 6000 sýrskych lekárov muselo opustiť naše nemocnice a lekárske ordinácie, vyzerali by sme dosť hlúpo... Je mi však jasné, že páchatelia trestných činov by sa mali vrátiť do Sýrie," ozrejmil.



Nemecká polícia začala vykonávať kontroly na pozemných hraniciach s Francúzskom, Luxemburskom, Belgickom, Holandskom a Dánskom 16. septembra minulého roka. Išlo o snahu vtedajšej ľavicovej vlády znížiť počet nezákonných príchodov na územie Nemecka.



Náhodné kontroly vykonávala na hraniciach s Poľskom, Českom a Švajčiarskom od polovice októbra 2023 a s Rakúskom už od jesene 2015.



Výzvy na zintenzívnenie hraničných kontrol v posledných týždňoch zosilneli predovšetkým pre blížiace sa parlamentné voľby, ktoré sa uskutočnia 23. februára.



Blok kresťanských demokratov (CDU/CSU) na čele s Friedrichom Merzom presadzuje sprísnenie prisťahovaleckej politiky Nemecka po januárovom útoku nožom v bavorskom meste Aschaffenburg, za ktorým stál afganský imigrant.



Nemeckí demokrati pri návrhu tohto zákona prijali podporu od krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD), čo vyvolalo u zvyšných parlamentných strán, ako aj širšej nemeckej verejnosti pobúrenie a následne celoštátne protesty.