Spolupredsedníčka SPD podporila kandidatúru Scholza na post kancelára

Berlín 29. septembra (TASR) - Spolupredsedníčka Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Saskia Eskenová jasne podporila kandidatúru kancelára Olafa Scholz na tento post aj v budúcoročných voľbách do Bundestagu. Uviedla to v rozhovore pre nedeľné vydanie denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). TASR informuje podľa správy agentúry DPA a portálu Politico.



"Olaf Scholz je náš kancelár a je to náš kandidát na kancelára, s ktorým pôjdeme do volieb. V strane panuje veľká jednota," uviedla Eskenová pre FAZ. Zároveň odmietla kritiku na adresu jeho komunikácie a štýlu vedenia. "Olaf Scholz vedie spôsobom, ktorý je primeraný dnešnej dobe," vyhlásila spolulíderka SPD.



Ministra obrany Borisa Pistoriusa, ktorý je v prieskumoch oveľa populárnejší ako Scholz a opakovane sa spomína ako možná alternatíva na post kancelára, za jeho prácu pochválila. Pistorius je skvelý minister obrany, zdôraznila Eskenová, ktorá dodala, že "svojou úspešnou prácou si urobil dobré meno".



Na otázku, či trojica Scholz, Eskenová a jej spolupredseda Lars Klingbeil zostanú na čele SPD, uviedla, že sa na to "môžeme spoľahnúť". Vyhlásila, že vedúci predstavitelia vlády, strany a poslaneckého klubu už roky úzko spolupracujú. "Podarilo sa nám udržať SPD jednotnú a nezaoberajúcu sa príliš sama sebou," povedala.



Parlamentné voľby sa v Nemecku uskutočnia o rok. Kancelár Olaf Scholz sa o post kancelára plánuje uchádzať aj napriek aktuálnej nízkej podpore.



Prieskumy verejnej mienky v súčasnosti vedie opozičná Kresťanskodemokratická únia Nemecka (CDU). Druhá je krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD). Scholzovi sociálni demokrati sú až tretí. Na štvrtých Zelených sa zároveň doťahuje ľavicovo-populistická Aliancia Sahry Wagenknechtovej.