Spolupredsedníčka SPD: Pri rokovaniach s CDU/CSU zostáva veľa práce

Berlín 2. apríla (TASR) - Lídri nemeckých politických strán majú pred sebou „ešte veľa práce“ v súvislosti s uzavretím dohody o novej vládnej koalícii po februárových voľbách. V stredu to uviedla Sasia Eskenová, spolupredsedníčka sociálnych demokratov (SPD), ktorí o novej koalícii rokujú s víťazným kresťanskodemokratickým blokom (CDU/CSU). TASR informáciu prevzala z agentúry DPA.



Eskenová je presvedčená o tom, že rokovania budú pokračovať aj nasledujúci týždeň. Je podľa nej zrejmé, že oba tábory sú zložené z „veľmi, veľmi odlišných strán“, ale zdôraznila, že „cítia veľkú zodpovednosť“ za vytvorenie novej vlády. „Je to skutočne povzbudivé, nie pre nás, ale pre krajinu a jej obyvateľov,“ dodala.



Rokovania v stredu pokračujú v rámci skupiny 19 najvyšších predstaviteľov oboch strán vrátane predpokladaného budúceho kancelára Friedricha Merza, šéfa CSU Markusa Södera a spolupredsedu SPD Larsa Klingbeila. Spornými bodmi podľa nemeckej agentúry naďalej zostávajú migračná politika a škrty vo výdavkoch na sociálne zabezpečenie.



Vysokopostavený poslanec CSU Alexander Dobrindt však uviedol, že „vidí posun“ SPD v otázke rozpočtových škrtov, ale nezhody bude potrebné dôkladne prediskutovať. „Nechceme dopustiť, aby zostal nejaký nevyriešený spor, ktorý by mohol neskôr spôsobiť problémy,“ povedal.