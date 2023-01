Spolutvorca seriálu Rick and Morty čelí obvineniam z domáceho násilia

Santa Ana 14. januára (TASR) - Spolutvorca populárneho kresleného sci-fi seriálu Rick and Morty Justin Roiland sa postavil pred súd v súvislosti s obvineniami z domáceho násilia. V piatok to uviedla spravodajská stanica BBC, informuje TASR.



Súdne konanie s Roilandom prebieha už dva roky, no súd sa rozhodol podrobnosti zverejniť až tento týždeň. Dokument, ktorý opisuje konkrétne činy, ktorých sa producent dopustil, však nateraz zostáva utajený.



Producent je obvinený z ťažkého zločinu domáceho násilia s ublížením na tele.



Žalobu na producenta podala žena, ktorá si praje zostať v anonymite. Vyhlasuje však, že v roku 2019, kedy sa incident údajne mal odohrať, bola s Roilandom v nezáväznom vzťahu. Dodala, že producentovo správanie jej spôsobilo traumu. Žalobkyňa si na súde vymohla aj zákaz priblíženia. a Roiland musel odovzdať i všetky zbrane, ktoré mal v legálnej držbe.



Roiland sa v roku 2020 vyhlásil za nevinného a vo štvrtok prišiel na súd, aby ho pred začiatkom ďalšieho pojednávania vypočul. Ak ho sudca uzná za vinného, hrozí mu trest odňatia slobody až na sedem rokov.



BBC pripomína, že seriál Rick and Morty sa začal vysielať v roku 2013 a opisuje život vedca Ricka a jeho vnuka Mortyho. Roiland však nie je len spolutvorcom, ale hlavným postavám prepožičal aj svoj hlas. Vlani v septembri bola zverejnená šiesta séria a tvorcovia oznámili, že televízia Cartoon Network si už stihla objednať ďalších 70 epizód.



Spoločnosť Warner Bros Discovery, ktorá Cartoon Network vlastní, sa k obvineniam voči Roilandovi bezprostredne nevyjadrila.