Belehrad 6. decembra (TASR) - Spoluzakladateľ spoločnosti Apple Steve Wozniak dostane srbský pas, oznámil v stredu srbský prezident Aleksandar Vučič.



Wozniak pricestoval do Srbska pred parlamentnými a miestnymi voľbami, ktoré sa uskutočnia 17. decembra, a zjavne tak podporil Vučiča a jeho populistickú pravicovú vládnu stranu, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AP.



Wozniak povedal, že sa cíti v Srbsku "veľmi šťastný", a spoločne so svojou manželkou Janet, ktorá tiež dostane srbský pas, bude odteraz "propagovať" túto balkánsku krajinu. Dodal, že sa stane Srbom žijúcim v Spojených štátoch.



Vučič na spoločnej tlačovej konferencii v Belehrade vyhlásil, že "je pre Srbsko cťou" odovzdať pasy Wozniakovi a jeho manželke. "Teraz môžeme hrdo povedať, že počítačový génius je Srb," povedal srbský prezident.



Wozniakova návšteva - oznámená v utorok - sa stretla s nesúhlasom opozičných strán, ktoré obvinili vládu alebo vládnucu stranu, že Wozniakovi platia za PR vystúpenia. "Nikto mu nezaplatil, aby prišiel do Srbska, aby bolo úplne jasné," povedala srbská premiérka Ana Brnabičová.



Wozniak uviedol, že ho na návštevu pozval niekdajší srbský tenista Janko Tipsarevič, významný člen Vučičovej Srbskej pokrokovej strany (SNS). Sedemdesiattriročný Wozniak utrpel v novembri počas obchodnej konferencie v Mexiku ľahkú mŕtvicu.



Wozniak založil spoločnosť Apple v roku 1976 spolu so zosnulým Stevom Jobsom. Odišiel z nej v roku 1985, aby sa venoval mnohým iným záujmom, ale zostal horlivým podporovateľom tejto spoločnosti a technologickým nadšencom.