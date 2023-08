Spoluzakladateľa vagnerovcov Utkina pochovali na predmestí Moskvy

Moskva 31. augusta (TASR) - Spoluzakladateľa a jedného z veliteľov ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Dimitrija Utkina pochovali vo štvrtok na predmestí Moskvy. Spolu so šéfom vagnerovcov Jevgenijom Prigožinom zahynul minulý týždeň pri dosiaľ neobjasnenom páde lietadla na západe Ruska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Utkin (53) bol pochovaný v meste Mytišči na predmestí Moskvy, informoval populárny ruský internetový kanál Šot. Na obrad dohliadala ruská vojenská polícia. Prigožina v utorok obdobne diskrétne pochovali v rodnom Petrohrade.



Podľa Utkinovej prezývky Wagner získala meno aj žoldnierska skupina. Bol označovaný za Prigožinovu "pravú ruku". Pred vznikom žoldnierskej skupiny slúžil v ruskej vojenskej rozviedke GRU, kde dosiahol hodnosť podplukovníka. Za vagnerovcov bojoval v Sýrii aj na Ukrajine. V roku 2016 ho odfotografovali v Kremli s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Koncom júna sa podľa zdroja Reuters zapojil do krátkej neúspešnej vzbury vagnerovcov proti vojenskému vedeniu, ktorú zorganizoval Prigožin.



Utkin, Prigožin a šéf logistiky vagnerovcov Valerij Čekalov patrili k desiatim pasažierom lietadla Embraer Legacy 600, ktoré sa 23. augusta zrútilo v Tverskej oblasti na západe Ruska. Smerovalo z Moskvy do Petrohradu, kde majú sídlo Prigožinove firmy. K havárii došlo presne dva mesiace po vzbure vagnerocov.



Kremeľ tvrdí, že prešetrí všetky možné príčiny havárie. Zároveň ako "absolútnu lož" odmietol domnienku, že by mal prezident Vladimir Putin niečo do činenia s Prigožinovou smrťou.



Reuters pripomína, že počas 23-ročnej Putinovej vlády zahynuli mnohí jeho kritici za nejasných okolností, prípadne len o vlások unikli smrti.