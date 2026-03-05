< sekcia Zahraničie
Spomienku na Chameneího v Manchesteri sprevádzala aj oslava jeho smrti
Denník Daily Telegraph informoval, že organizačne sa na podujatí výrazne podieľala aj Islamská spoločnosť Ahlul-Bayt na Manchesterskej univerzite.
Londýn 5. marca (TASR) - Desiatky ľudí sa v stredu večer zhromaždili v Manchestri na pietnej spomienke na pamiatku iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý prišiel o život v sobotu 28. februára pri koordinovanom izraelsko-americkom útoku na Irán. Ako vo štvrtok informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI), neďaleko miesta konania tohto smútočného podujatia sa za výrazne vyššej účasti ľudí konalo zhromaždenie na oslavu Chameneího smrti, píše TASR.
Spomienku na Chameneího propagoval Klub priateľov islamského centra v Manchestri. Podľa médií nie je jasné, či klub bol zodpovedný aj za organizáciu podujatia, pretože plagáty ju pripisovali iba „moslimskej komunite“.
Na fotografiách z pietnej akcie možno vidieť čiernobiele fotografie Chameneího opreté o steny a rozložené na stole zahalenom čiernou látkou ozdobenom zapálenými sviečkami a bielymi kvetmi. V miestnosti boli transparenty s heslami: „Môžete zabiť človeka, ale nemôžete zabiť ideológiu“ či „Sme s revolúciou“, čo sa vzťahuje na islamskú revolúciu z roku 1979, ktorá v Iráne nastolila teokratickú vládu.
Mnohí z účastníkov akcie priniesli transparenty a fotografie Chameneího, ako aj iránske a palestínske vlajky. Jedna osoba podpálila fotografiu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, čo podľa TOI pripomínalo scény z protiakcie konanej zhodou okolností na druhej strane ulice, kde sa zasa podpaľovali fotografie Chameneího.
Zatiaľ čo miestne médiá opísali atmosféru na pietnej spomienke so sviečkami ako „pochmúrnu“, na druhej strane ulice bolo veselo: ľudia tancovali v kruhoch na perzskú hudbu a mávali iránskou vlajkou spred roku 1979 so znakom leva a slnka v strede. V dave viala aj izraelská i britská vlajka. Vidieť bolo aj plagáty s portrétom Rezu Pahlavího, v exile žijúceho syna posledného iránskeho šacha, ktorý je považovaný za vplyvnú osobnosť iránskej opozície.
Na ulici, kde sa obe akcie konali, polícia posilnila svoje hliadky. Obe podujatia sa zaobišli bez vážnych incidentov, s výnimkou „niekoľkých šarvátok“, keď sa sympatizanti a odporcovia Chameneího už rozchádzali.
