Spor Meloniovej a Macrona o Ukrajine sa údajne pokúsil utlmiť Merz

Berlín 19. mája (TASR) - Diplomatický spor medzi Talianskom a Francúzskom o neprizvaní talianskej premiérky Giorgie Meloniovej do koordinačného telefonátu skupiny európskych lídrov s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o Ukrajine sa pokúsil zmierniť nemecký kancelár Friedrich Merz, napísali v nedeľu noviny The Financial Times. Merz sa podľa nich stretol s Meloniovou cez víkend v Ríme, kde sa zhodli, že Taliansko musí zohrávať úlohu vo všetkých európskych mierových iniciatívach k vojne na Ukrajine, informuje TASR.



Spor vypukol ešte v piatok, keď francúzsky prezident Emmanuelom Macron obvinil Meloniovú, že šíri zavádzajúce informácie o dôvode svojej absencie na stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a následnom spoločnom telefonáte s Trumpom.



Na tejto schôdzke, ktorá sa konala na okraj summitu Európskeho politického spoločenstva v Albánsku, sa okrem Macrona, Merza a Zelenského zúčastnil aj britský premiér Keir Starmer a poľský premiér Donald Tusk. Lídri diskutovali o výsledku piatkových priamych rokovaní Ruska a Ukrajiny v tureckom Istanbule, telefonicky hovorili s americkým prezidentom a následne vydali vyhlásenie, v ktorom odsúdili požiadavky Ruska a označili ich za neprijateľné.



Meloniová, ktorá podporuje Kyjev a má aj silný osobný vzťah s Trumpom, talianskym novinárom povedala, že ju na stretnutie neprizvali, pretože odmieta vyslať na Ukrajinu vojakov ako súčasť navrhovanej „koalície ochotných“, ktorá by zabezpečovala bezpečnosť po prípadnej mierovej dohode Kyjeva a Moskvy.



Macron však ozrejmil, že o nasadení vojakov sa nerokovalo v Tirane a ani v Kyjeve, kde bol minulý víkend spolu so Starmerom, Merzom aj Tuskom, ale opäť bez Meloniovej. „Diskusia je o prímerí - vyhnime sa šíreniu nepravdivých informácií. Tých už prichádza z Ruska dosť,“ povedal francúzsky prezident.



Spor lídrov sa podľa britských novín pokúsil zmierniť nemecký kancelár Merz, ktorý sa s Meloniovou stretol v Ríme v predvečer nedeľňajšej inauguračnej omše nového pápeža Leva XIV. a na spoločnej tlačovej konferencii oznámil, že ho v najbližších dňoch čakajú na úrovni Európskej únie rokovania, ktorých cieľom bude zapojiť Taliansko „do všetkého nášho úsilia o vyriešenie“ konfliktu na Ukrajine.



„Nesmieme sa nechať rozdeliť,“ vyhlásil Merz s tým, že v EÚ neexistujú „prvostupňoví alebo druhostupňoví“ členovia a že všetky krajiny sa snažia čo najrýchlejšie ukončiť túto vojnu. Meloniová na spoločnej tlačovej konferencii vyzvala lídrov, aby sa „vzdali egoizmu“ a zamerali sa na jednotu Západu. Opakovane tiež naliehala na dosiahnutie spravodlivého mieru, ktorý nebude znamenať kapituláciu Ukrajiny, a rokovania v Istanbule označila za „nesmelý prvý krok k mierovému procesu“.



Absencia talianskej premiérky v skupine európskych lídrov a otvorené výčitky voči nej zo strany Macrona vyvolali v Taliansku rozruch. Kritici ju obvinili, že Taliansko je vďaka nej marginalizované a že o skutočných dôvodoch svojej neúčasti na rokovaniach klame. Dokonca aj niektorí jej spojenci podľa FT naznačili, že jej osobné antipatie voči Macronovi zatieňujú jej úsudok.



Meloniová a Macron sa podľa FT nemajú v láske dlhodobo. Macron ju napríklad nepozval ani na súkromnú večeru v Paríži so Zelenským a vtedajším nemeckým kancelárom Olafom Scholzom v roku 2023, iba deň pred summitom EÚ. Do Bruselu potom cestoval Zelenskyj spolu s Macronom. Meloniová vtedy túto večeru usporiadanú Macronom kritizovala ako krok proti jednote EÚ.