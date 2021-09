Spor o ponorky nenaruší plány na obchodnú dohodu medzi EÚ a Austráliou

Canberra 20. septembra (TASR) – Predstavitelia Austrálie a Francúzska v pondelok oznámili, že hnev Francúzska vyvolaný rozhodnutím Austrálie odstúpiť od zmluvy o nákupe francúzskych ponoriek nenaruší rokovania o dohode o voľnom obchode medzi Austráliou a EÚ. Informovala o tom agentúra AP.



Kontrakt z roku 2016 v hodnote 31 miliárd eur sa týkal zostrojenia 12 ponoriek, ktoré mala francúzska firma Naval Group vyrobiť pre austrálske námorné sily.



Austrália sa namiesto toho rozhodla uzavrieť nové spojenectvo s Britániou a USA. Táto trilaterálna zmluva s názvom AUKUS umožní Austrálii po prvý raz vyrobiť ponorky na atómový pohon.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok v reakcii na tento vývoj udalostí povolal do Paríža veľvyslancov svojej krajiny v USA a Austrálii.



Francúzsky veľvyslanec v Austrálii Jean-Pierre Thebault poprel správy médií, na základe ktorých malo Francúzsko naliehať na EÚ, aby s neuzavrelo obchodnú dohodu s Austráliou. Táto dohoda je predmetom rokovaní od roku 2018.



„Rokovania v tejto fáze vývoja pokračujú a Austrália má vážny záujem mať s EÚ dohodu o voľnom obchode," povedal. Takáto dohoda môže podľa jeho slov Austrálii priniesť množstvo výhod.



Austrálsky premiér Scott Morrison v nedeľu povedal, že má pre sklamanie Francúzska v súvislosti s dohodou pochopenie, napísala na svojej webovej stránke stanica CNN.



„Národný záujem Austrálie je však prvoradý," povedal Morrison. Trojstranné partnerstvo s USA a Britániou je podľa neho pre tento záujem najlepšie.



Austrálsky minister obchodu Dan Tehan povedal, že v najbližších týždňoch vycestuje do Paríža na obchodné rokovania. Dohoda je podľa jeho slov „vzájomným záujmom Austrálie a Európy".



Macron má v najbližších dňoch hovoriť s americkým prezidentom Joeom Bidenom. Bude to ich prvý rozhovor od začiatku diplomatického sporu o ponorkách, pripomína AP.



Morrison v pondelok odletel do USA, kde sa má stretnúť s Bidenom a ďalšími lídrami krajín neformálneho zoskupenia s názvom Dialóg štvorstrannej bezpečnosti (QUAD/QSD). Toto zoskupenie založili USA, Austrália, India a Japonsko v roku 2007 s cieľom čeliť narastajúcemu vplyvu Pekingu.