Spor o systém protivzdušnej obrany z USA brzdí vzťahy Číny a Soulu

Soul 11. augusta (TASR) - Čína a Južná Kórea sa vo štvrtok dostali do sporu pre americký systém protivzdušnej obrany THAAD. Ohrozuje to úsilie novej juhokórejskej vlády vyriešiť dlhodobo napäté vzťahy v oblasti bezpečnosti medzi oboma krajinami. TASR správu prevzala vo štvrtok z agentúry Reuters.



Južná Kórea začala systém THAAD rozmiestňovať na svojom území v roku 2016, čo zhoršilo vzťahy s Pekingom, pripomína Reuters. Peking reagoval obmedzením vzájomného obchodu a kultúrnej výmeny.



Čína tvrdí, že výkonný radar systému THAAD by mohol zasahovať do jej vzdušného priestoru. Preto požiadala, aby Južná Kórea už ďalšie systémy THAAD na svojom území nerozmiestňovala a obmedzila využívanie už existujúcich.



Juhokórejská prezidentská kancelária vo štvrtok oznámila, že existujúce radary sú súčasťou obrany krajiny. Juhokórejský prezident Jun Sok-jol plánoval zrušiť zámer predchádzajúcej vlády, podľa ktorého sa ďalšie systémy THAAD už nemali rozmiestňovať, Južná Kórea sa už nemala zapájať do programu globálnej raketovej obrany pod vedením USA ani do vojenskej aliancie s Japonskom.



Jun Sok-jol do úradu nastúpil v máji a počas predvolebnej kampane sľuboval nákup ďalšej batérie THAAD. Jeho vláda sa teraz usiluje o "normalizáciu" prevádzky už rozmiestnených systémov, ktoré vlastnia a prevádzkujú USA.



Juhokórejský minister zahraničných vecí Park Čin a jeho čínsky náprotivok Wang I sa stretli v utorok, pripomína Reuters. Rokovali o možnostiach obnovenia rokovaní o denuklearizácii so Severnou Kóreou a obnove kultúrnej výmeny medzi Južnou Kóreou a Čínou.



Hovorca čínskej diplomacie vtedy povedal, že rozmiestnenie THAAD-u v Južnej Kórei "oslabuje záujmy v Číny v strategickej bezpečnosti". Minister Park však uviedol, že Soul nebude dodržiavať dohodu z roku 2017, ktorá zahŕňala aj obmedzenie rozširovania týchto systémov.