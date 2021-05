Spor pre ostrov Jersey je zažehnaný, Paríž a Londýn stiahli svoje lode

Saint Helier 7. mája (TASR) - Britský premiér Boris Johnson vo štvrtok podvečer nariadil návrat dvoch hliadkovacích lodí, ktoré boli v noci na štvrtok vyslané k ostrovu Jersey. K ich vyslaniu do Lamanšského prielivu došlo po tom, ako Francúzsko pohrozilo blokádou tohto ostrova.



Podľa agentúry AFP sa francúzski rybári vo štvrtok vrátili do domovských prístavov bez blokády hlavného prístavu ostrova Jersey.



"Vzhľadom na to, že situácia je nateraz vyriešená, hliadkové plavidlá námorníctva sa pripravia na návrat do prístavu v Británii," uvádza sa vo vyhlásení Johnsonovho úradu.



Uvádza sa v ňom tiež, že námorníctvo a vláda zostávajú v pohotovosti, aby mohli Jersey poskytnúť ďalšiu pomoc, ak bude potrebná.



Britská vláda v stredu oznámila, že k ostrovu vysiela dve lode britského Kráľovského vojenského námorníctva - HMS Severn a HMS Tamar -, aby monitorovali situáciu v súvislosti so stupňujúcim sa sporom s Francúzskom.



Francúzsko na tento krok reagovalo vyslaním dvoch vlastných pobrežných hliadkových plavidiel. K ostrovu sa stiahli aj francúzske rybárske lode.



"Demonštrácia sily sa skončila, teraz musí štafetu prevziať politika," uviedol vo štvrtok popoludní Dimitri Rogoff, prezident rybárskeho zväzu vo francúzskej Normandii.



Po tom, čo sa francúzske rybárske plavidlá stiahli, britský premiér Johnson nariadil, aby sa do domovských prístavov vrátili aj lode britského námorníctva.



Ostrov Jersey minulý týždeň zaviedol nové požiadavky, ktoré musia splniť rybári žiadajúci o povolenie na rybolov vo vodách v jeho okolí. Tie vyplývajú z novej pobrexitovej dohody medzi Britániou a EÚ. Francúzski rybári sa na tieto podmienky sťažovali a poukazovali aj na administratívne prieťahy pri vybavovaní príslušných povolení u britských úradov.



Paríž následne pohrozil dokonca odpojením dodávok elektriny na ostrov: Jersey totiž získava väčšinu elektrickej energie tromi podmorskými káblami z Francúzska. Británia túto hrozbu označila za neprípustnú.



Ostrov Jersey leží v Lamanšskom prielive a nie je časťou Spojeného kráľovstva - Británia má však na starosti jeho zahraničnú politiku a obranu.



Zvyšujúce sa napätie medzi Britániou a Francúzskom sa dostalo na titulné stránky väčšiny britských novín. "Boris posiela na Jersey delové člny," písal denník Daily Mail, zatiaľ čo The Daily Telegraph uviedol, že Johnson poslal námorníctvo na ostrov, aby "čelilo Francúzom".



Mnohí diskutujúci sa sociálnych sieťach poukázali aj na to, že k sporu ohľadom rybolovu došlo iba deň po 200. výročí smrti Napoleona, ktorého rivalita s britskou korunou bola legendárna.