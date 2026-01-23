< sekcia Zahraničie
Spor prezidenta a vlády ČR o predaj lietadiel L-159 Ukrajine pokračuje
Pavel o možnom predaji štyroch lietadiel českej armády hovoril počas nedávnej návštevy Ukrajiny. Podotkol však, že Ukrajincom nič nesľúbil, pričom zdôraznil, že vo veci rozhodne česká vláda.
Autor TASR
Praha 23. januára (TASR) - Spor českého prezidenta Petra Pavla a vlády Andreja Babiša o to, či by Česko mohlo predať štyri vojenské lietadlá L-159 Ukrajine, pokračuje. Minister obrany Jaromír Zůna v piatok zopakoval, že česká armáda tieto stroje potrebuje. Odvolal sa na vlaňajší nález Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) a stanovisko náčelníka Generálneho štábu Armády ČR Karla Řehku. Pavel zas vo štvrtok argumentoval iným stanoviskom armády, ktoré však nie je verejné, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Je tu nález kontrolnej akcie NKÚ z polovice vlaňajška a stanovisko náčelníka generálneho štábu, ktoré spracovával na základe pokynov ministerky obrany (Jany Černochovej) tiež z polovice vlaňajšieho roka, kde sa uvádza zoznam vojenského materiálu, ktorý armáda České republiky môže poskytnúť - či už formou daru, alebo predaja Ukrajine,“ povedal v piatok Zůna.
Len vlani sa táto otázka podľa jeho slov riešila minimálne trikrát. Podotkol, že súčasné stanovisko vlády je konzistentné od roku 2023. Dokument, o ktorom hovorí Pavel, je podľa Zůnu zrejme len pracovný, a nie oficiálny, ktorý by prešiel spracovaním na ministerstve obrany a bol predložený vláde.
O stanovisku, z ktorého prezident podľa svojich slov vychádzal, nič nevie ani premiér Babiš. „Pán Zůna nám jasne na koalícii (koaličnej rade, pozn. TASR) povedal, že tie lietadlá nie sú k dispozícii. A povedala to aj pani Černochová v roku 2023. Po tom, čo to povedala, to pán prezident znovu zopakoval. Nechápem, prečo to stále vracia do hry, keď sme jasne povedali, že žiadne lietadlá k dispozícii nie sú. V žiadnom prípade žiadne lietadlá Ukrajine nedodáme,“ vyhlásil Babiš po mimoriadnom summite v Bruseli.
Pavel vo štvrtok podotkol, že v súvislosti s lietadlami českej armády L-159, o ktoré má záujem Ukrajina, vychádzal vždy zo stanoviska armády. To podľa neho hovorí, že armáda by sa bez nich zaobišla a neutrpela by ani obranyschopnosť ČR. „Celého pol roka a aj dlhšiu dobu, keď o L-159 a Ukrajine hovoríme, som vychádzal zo stanoviska armády. Určite som si ho nevycucal z prsta a určite by som neponúkal alebo nesľuboval niečo, čo nemôžem splniť. Predpokladám, že to stanovisko... vyjde na známosť a ukáže sa, že to nie je myšlienka posledných dní, ktorá by vznikla len u mňa alebo niekde na Hrade, ale že je to vec, o ktorej sa tu otvorene rozprávame už dlhšiu dobu,“ dodal.
Pavel o možnom predaji štyroch lietadiel českej armády hovoril počas nedávnej návštevy Ukrajiny. Podotkol však, že Ukrajincom nič nesľúbil, pričom zdôraznil, že vo veci rozhodne česká vláda.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)