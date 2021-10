Spor v rybolove: Francúzsko hrozí Británii zavedením nových sankcií

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Londýn/Paríž 28. októbra (TASR) - Spor medzi Britániou a Francúzskom v otázkach rybolovných práv po brexite v stredu opäť ožil po tom, ako sa Francúzsko vyhrážalo narušením obchodu s Britániou a zavedením nových sankcií, pokiaľ francúzske lode nedostanú povolenie na prístup do britských teritoriálnych vôd. V noci na štvrtok o tom informovali agentúry AFP a Reuters.Británia doposiaľ neudelila všetky rybárske licencie, o ktoré žiadali francúzske lode v rámci dohody o prístupe do jej vôd po brexite. To nahnevalo vládu v Paríž a znepokojilo rybárov, ktorí sa obávajú o svoje živobytie.Francúzsko preto v stredu zverejnilo zoznam sankcií, ktoré môžu vstúpiť do platnosti 2. novembra. Sankcie zahŕňajú napríklad sprísnenie hraničných a hygienických kontrol tovarov dovážaných z Británie, či zákaz vstupu britským lodiam do niektorých francúzskych prístavov. Sankcie sa môžu dotknúť aj dodávok energií z Francúzska do Británie.Hovorca francúzskej vlády Gabriel Attal uviedol, že Francúzsku dochádza trpezlivosť.Britská vláda označila tieto vyhrážky zo strany Francúzska za. Navrhované sankcie sú podľa Británie neprimerané.uviedol hovorca britskej vlády.Britský minister pre brexit David Frost na sociálnej sieti Twitter uviedol, že Británia bude žiadať od Francúzska objasnenie a zváži v tejto súvislosti odvetné kroky. Podľa Frosta Británia doposiaľ s Francúzskom o tejto veci na oficiálnej úrovni nehovorila.Spor Francúzska a Británie sa týka vydávania licencií na rybolov v teritoriálnych vodách Británie vzdialených od britského pobrežia šesť až 12 námorných míľ. Toto sa týka aj vôd v okolí ostrova Jersey a britskej korunnej dependencie.Napätie, ktoré pre tento spor medzi Francúzskom a Britániou vzniklo, viedlo napríklad aj k tomu, že Británia v máji vyslala hliadkovacie lode k ostrovu Jersey po tom, ako Francúzsko pohrozilo blokádou tohto britského ostrova.