Spor vo verejnoprávnej poľskej TV sa prehlbuje, má už troch riaditeľov

Varšava 27. decembra (TASR) - Novinár blízky predchádzajúcej poľskej vláde Pavel Adamczyk v stredu vyhlásil, že sa stal riaditeľom verejnoprávnej televízie TVP. Nový kabinet premiéra Donalda Tuska pritom do tejto funkcie vymenoval Tomasza Syrguta, informuje agentúra DPA.



Adamczyk prostredníctvom kanála TVP Info na sociálnej sieti X napísal, že bol na post riaditeľa zvolený národnou mediálnou radou.



"Pri nástupe do funkcie sa zaväzujem urobiť všetko pre obnovenie zákonnosti vo vysielaní, potrestanie vinníkov (nezákonností) a obnovenie prevádzky všetkých programov," uviedol Adamczyk. Dodal, že ostatní, ktorí si nárokujú funkciu riaditeľa, konajú v rozpore so zákonom.



Už v nedeľu sa za nového riaditeľa TVP vyhlásil bývalý predseda dozornej rady TVP Maciej Lopinski, taktiež blízky PiS. Tvrdil, že bol dosadený na tento post dozornou radou televízie. Minister kultúry Sienkiewicz v tejto súvislosti deklaroval, že dozorná rada TVP bola rozpustená a teda už nie je oprávnená prijímať žiadne rozhodnutia.



Nový premiér Tusk po prevzatí úradu prisľúbil, že odpolitizuje poľské verejnoprávne médiá, zbaví ich propagandy a spornej politickej agendu predchádzajúcej vlády strany Právo a spravodlivosť (PiS).



Nový minister kultúry Bartlomiej Sienkiewicz v stredu odvolal predsedov správnych rád verejnoprávnej televízie a rozhlasu a tlačovej agentúry PAP, ako aj dozorných rád týchto subjektov. Vyslúžil si za to kritiku poľského prezidenta Andrzeja Dudu, blízkeho PiS, podľa ktorého sú tieto kroky v rozpore s ústavou.



Poslanci medzičasom už opozičnej PiS počas vianočných sviatkov na protest proti krokom novej vlády okupovali sídlo televízie TVP aj tlačovej agentúry PAP.