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Sporným bodom v rokovaniach o vojne v Pásme Gazy je odzbrojenie Hamasu

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

V Pásme Gazy je od októbra 2025 v platnosti prímerie medzi Izraelom a Hamasom, avšak obe strany sa vzájomne obviňujú z jeho porušovania.

Autor TASR
Káhira 10. júna (TASR) - Rokovania medzi palestínskymi frakciami a sprostredkovateľmi v Káhire zamerané na dosiahnutie trvalého ukončenia vojny v Pásme Gazy uviazli na kľúčovej otázke odzbrojenia palestínskeho militantného hnutia Hamas. V utorok to pre agentúru AFP uviedli palestínske zdroje, informuje TASR.

Podľa zdroja, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, rokovania, na ktorých sú prítomní členovia Hamasu i Islamského džihádu, pokračujú, pričom „otázka zbraní ostáva jediným bodom sporu“.

Ďalší zdroj hovoril o pokroku v rozhovoroch, no dodal, že otázka zbraní je „jednou z najspornejších tém, o ktorých sa diskutuje“. „Lopta je teraz na strane Izrael a sprostredkovateľov,“ konštatoval.

Palestínske frakcie podľa neho trvajú na tom, že odzbrojenie Hamasu musí byť spojené s úplným stiahnutím Izraela z Pásma Gazy.

V Pásme Gazy je od októbra 2025 v platnosti prímerie medzi Izraelom a Hamasom, avšak obe strany sa vzájomne obviňujú z jeho porušovania.

Hamas tvrdí, že Izrael nedodržiava svoje záväzky, najmä v humanitárnych otázkach. Židovský štát žiada úplné odzbrojenie hnutia pred ďalším pokrokom v rámci dohody o prímerí.

Palestínske zdroje pre AFP tiež uviedli, že predstavitelia palestínskych frakcií vrátane Hamasu sa v zásade zhodli na tom, že ozbrojené skupiny v palestínskej enkláve odovzdajú časť svojho arzenálu zatiaľ nevytvorenému palestínskemu subjektu.

AFP konštatuje, že je pravdepodobné, že Izrael túto ponuku neprijme. Tel Aviv totiž žiada úplne odzbrojenie Pásma Gazy počnúc Hamasom.
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