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Sporným bodom v rokovaniach o vojne v Pásme Gazy je odzbrojenie Hamasu
V Pásme Gazy je od októbra 2025 v platnosti prímerie medzi Izraelom a Hamasom, avšak obe strany sa vzájomne obviňujú z jeho porušovania.
Autor TASR
Káhira 10. júna (TASR) - Rokovania medzi palestínskymi frakciami a sprostredkovateľmi v Káhire zamerané na dosiahnutie trvalého ukončenia vojny v Pásme Gazy uviazli na kľúčovej otázke odzbrojenia palestínskeho militantného hnutia Hamas. V utorok to pre agentúru AFP uviedli palestínske zdroje, informuje TASR.
Podľa zdroja, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, rokovania, na ktorých sú prítomní členovia Hamasu i Islamského džihádu, pokračujú, pričom „otázka zbraní ostáva jediným bodom sporu“.
Ďalší zdroj hovoril o pokroku v rozhovoroch, no dodal, že otázka zbraní je „jednou z najspornejších tém, o ktorých sa diskutuje“. „Lopta je teraz na strane Izrael a sprostredkovateľov,“ konštatoval.
Palestínske frakcie podľa neho trvajú na tom, že odzbrojenie Hamasu musí byť spojené s úplným stiahnutím Izraela z Pásma Gazy.
V Pásme Gazy je od októbra 2025 v platnosti prímerie medzi Izraelom a Hamasom, avšak obe strany sa vzájomne obviňujú z jeho porušovania.
Hamas tvrdí, že Izrael nedodržiava svoje záväzky, najmä v humanitárnych otázkach. Židovský štát žiada úplné odzbrojenie hnutia pred ďalším pokrokom v rámci dohody o prímerí.
Palestínske zdroje pre AFP tiež uviedli, že predstavitelia palestínskych frakcií vrátane Hamasu sa v zásade zhodli na tom, že ozbrojené skupiny v palestínskej enkláve odovzdajú časť svojho arzenálu zatiaľ nevytvorenému palestínskemu subjektu.
AFP konštatuje, že je pravdepodobné, že Izrael túto ponuku neprijme. Tel Aviv totiž žiada úplne odzbrojenie Pásma Gazy počnúc Hamasom.
Podľa zdroja, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, rokovania, na ktorých sú prítomní členovia Hamasu i Islamského džihádu, pokračujú, pričom „otázka zbraní ostáva jediným bodom sporu“.
Ďalší zdroj hovoril o pokroku v rozhovoroch, no dodal, že otázka zbraní je „jednou z najspornejších tém, o ktorých sa diskutuje“. „Lopta je teraz na strane Izrael a sprostredkovateľov,“ konštatoval.
Palestínske frakcie podľa neho trvajú na tom, že odzbrojenie Hamasu musí byť spojené s úplným stiahnutím Izraela z Pásma Gazy.
V Pásme Gazy je od októbra 2025 v platnosti prímerie medzi Izraelom a Hamasom, avšak obe strany sa vzájomne obviňujú z jeho porušovania.
Hamas tvrdí, že Izrael nedodržiava svoje záväzky, najmä v humanitárnych otázkach. Židovský štát žiada úplné odzbrojenie hnutia pred ďalším pokrokom v rámci dohody o prímerí.
Palestínske zdroje pre AFP tiež uviedli, že predstavitelia palestínskych frakcií vrátane Hamasu sa v zásade zhodli na tom, že ozbrojené skupiny v palestínskej enkláve odovzdajú časť svojho arzenálu zatiaľ nevytvorenému palestínskemu subjektu.
AFP konštatuje, že je pravdepodobné, že Izrael túto ponuku neprijme. Tel Aviv totiž žiada úplne odzbrojenie Pásma Gazy počnúc Hamasom.