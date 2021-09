Iránci majú zákaz súťažiť s Izraelčanmi

Teherán 18. septembra (TASR) - Najvyšší duchovný vodca Iránu Ajatolláh Alí Chameneí potvrdil zákaz súťaženia so športovcami Izraela. Zároveň sľúbil pomoc a podporu tým, ktorí pre dodržanie tohto príkazu budú čeliť sankciám zo strany medzinárodných športových organizácií.



Irán neuznáva Izrael ako samostatný štát. "Každý iránsky športovec hodný svojho mena si nemôže potriasť rukou so zástupcom zločineckého režimu za účelom získať medailu. Naši športovci sa nemôžu len tak nečinne prizerať ako sa nelegitímny, krvilačný, sionistický režim pokúša nadobudnúť legitimitu účasťou na medzinárodných športových podujatiach," vyhlásil podľa AFP pri prijatí úspešných olympionikov z Tokia.



Irán získal na OH2020 sedem medailí, vrátane troch zlatých. Na MS 2019 v Tokiu dostal favorizovaný iránsky džudista Saíd Mollaeí príkaz prehrať, aby sa vyhol izraelskému súperovi. Vykonal ho, no potom na protest emigroval a na olympiáde už získal striebro pre Mongolsko. Irán Svetová džudistická federácia (IJF) vylúčila na dva roky zo všetkých súťaží, no Športový arbitrážny súd (CAS) trest zrušil a Iránci mohli štartovať v Tokiu. Desaťročný trest zákazu činnosti od MOV dostal za odmietnutie súperiť s Izraelčanom v Tokiu alžírsky džudista Fethi Nourine.