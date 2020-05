Laboratórium v Salt Lake City bude testovať na koronavírus

Salt Lake City 12. mája (TASR) - Laboratórium Svetovej antidopingovej agentúry v Salte Lake City dostalo certifikát na vykonávanie testov na nový koronavírus. Jeho prezident Daniel Eichner už rokuje so štátnymi športovými komisiami v Kalifornii a Nevade o testovaní na galavečeroch bojových športov.



Je to dôležitý krok pre box či MMA, keďže v oboch štátoch sa často konajú veľké podujatia. Eichner však zdôraznil, že väčšinu kapacít využijú na testovanie zdravotníkov v prvej línii. Podľa komisára NSAC Boba Bennetta umožní Nevada športové podujatia až po vyhodnotení vedeckých odporúčaní. Informoval o tom portál ESPN.



Cez víkend sa v Jacksonville na Floride za zatvorenými dverami uskutočnil galavečer miešaných bojových umení UFC 249, ktorý bol prvou významnou športovou akciou v USA od marca. Organizácia bude do konca tohto týždňa hostiť vo VyStar Veterans Memorial Arene ďalšie dve podujatia, jubilejný galavečer UFC 250 naplánovaný na 6. júna zatiaľ nemá dejisko.