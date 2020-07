V Anglicku zakázali vstup divákom na víkendové športové podujatia

Londýn 31. júla (TASR) - Fanúšikovia v Anglicku sa nebudú môcť zúčastniť na športových podujatiach naplánovaných na tento víkend. Po prudkom zvýšení počtu prípadov koronavírusu to uviedol britský premiér Boris Johnson.



Diváci mali sledovať víkendové zápasy kriketu, nové opatrenia týkajúce sa fanúšikov sa po novom budú uplatňovať najneskôr do 15. augusta. Predseda vlády začiatkom tohto mesiaca uviedol, že diváci sa môžu od októbra vrátiť na anglické futbalové štadióny. Vedenie Premier League bude situáciu s pandémiou sledovať. Generálny riaditeľ Rady pre kriket v Anglicku a vo Walese (ECB) Richard Gould uviedol, že chápe dôvody, pre ktoré vláda prijala toto rozhodnutie. "Zostávame pripravení spolupracovať s nimi, aby sme sa uistili, že fanúšikovia sa môžu bezpečne vrátiť na štadióny, keď to vláda umožní."



Fanúšikov nepustia ani na MS v snookri, ktoré sa začali v piatok v Sheffielde. Minister kultúry Oliver Dowden na sociálnych sieťach tento fakt okomentoval, že to bola "veľmi zlá správa".