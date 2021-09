Spory medzi pragmatikmi a ideológmi Talibanu sa vyostrili

Na archívnej snímke z 18. marca 2021 Abdal Ghaní Barádar, spoluzakladateľ Talibanu. Foto: TASR/AP

Hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid. Foto: TASR/AP

Kábul 16. septembra (TASR) - Po vymenovaní novej dočasnej afganskej vlády sa vyostrili spory medzi pragmatikmi a ideológmi v rámci militantného hnutia Taliban. Informovala o tom v stredu agentúra AP s odvolaním sa dobre informované zdroje z Afganistanu.Taliban sľuboval, že nová vláda bude inkluzívna; napokon ju však zostavil len zo svojich vlastných členov. Podľa AP zloženie kabinetu pripomína obdobie tvrdého talibanského režimu z 90. rokov 20. storočia.Nedávno došlo v prezidentskom paláci v Kábule k prestrelke medzi súperiacimi talibanskými frakciami. Následne sa začali na sociálnych médiách šíriť správy o údajnom úmrtí spoluzakladateľa Talibanu Abdala Ghaního Barádara, ktorý viedol rokovania s USA a podpísal dohodu vedúcu k definitívnemu stiahnutiu amerických vojakov z Afganistanu. Samotný Baradár však informácie o svojom úmrtí poprel.Krátko po dobytí Kábulu bol práve mulla Barádar prvým vysokopostaveným predstaviteľom Talibanu, ktorý požadoval vytvorenie inkluzívnej vlády reprezentujúcej všetky etnické a náboženské skupiny v krajine, k čomu však napokon nedošlo.Dvaja Afganci pre AP pod podmienkou anonymity uviedli, že jeden z nových ministrov preto dokonca uvažoval o tom, že odmietne prijať svoju funkciu, pretože nesúhlasil so zložením novej vlády.To, že v hnutí momentálne dominujú zástancovia tvrdej línie, podľa AP dokazuje aj vyvesenie bielej vlajky Talibanu na prezidentskom paláci v Kábule, namiesto doterajšej afganskej štátnej zástavy. Jeden z príslušníkov Talibanu uviedol, že vedenie hnutia zv tejto záležitosti zatiaľ nedospelo ku konečnému rozhodnutiu. Mnohí talibovia sú totiž za to, aby bola na paláci súčasne umiestnená afganská i talibanská vlajka.Hovorca Talibanu Zabihulláh Mudžáhid nezhody vo vedení hnutia popiera. V utorok minister zahraničných vecí Amír Chán Muttákí tieto správy odmietol a označil ich za nepriateľskúMulla Baradár sa stal jedným z vicepremiérov novej vlády, významnejšiu funkciu v novom vedení krajiny však podľa AP nezískal. Nezúčastnil sa ani na prijatí podpredsedu katarskej vlády, šejka Muhammada bin Abdarrahmána as-Sáního, v prezidentskom paláci v Kábule, ktorý bol najvyššie postaveným zahraničným predstaviteľom, aký túto krajinu navštívil po prevzatí moci Talibanom.V katarskej Dauhe sa Barádar predtým niekoľko rokov zúčastňoval na rozhovoroch Talibanu so Spojenými štátmi ako vedúci predstaviteľ politického úradu Talibanu.Doterajšie nezhody medzi jednotlivými frakciami Talibanu nateraz nepredstavujú pre toto militantné hnutie vážnu hrozbu, tvrdia analytici.povedal Michael Kugelman z medzinárodného centra Woodrowa Wilsona so sídlom vo Washingtone. Podľa neho talibovia dokážu vlastné vnútorné spory zvládnuť. Dodal však, že "Taliban bude pod veľkým tlakom, keďže sa usiluje upevniť si svoju moc, získať legitimitu a vyriešiť hlavné politické otázky" krajiny.