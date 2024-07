Spory v Juhočínskom mori musia byť vyriešené diplomaciou, nie silou

Manila 12. júla (TASR) - Filipíny odmietajú použitie sily v sporných oblastiach Juhočínskeho mora. Manila zdôraznila, že nemá záujem o konflikt s Čínou a krajiny sa dohodli na uvoľnení napätia v sporných plytčinách. TASR informácie prevzala z agentúry Reuters.



"Nechceme vojnu," uviedol v piatok poradca pre národnú bezpečnosť Filipín Eduardo Ano. Medzi Čínou a Filipínami podľa neho prebieha úsilie o zmiernenie napätia v sporných vodách Juhočínskeho mora, kde sa obe krajiny vzájomne obviňujú z agresívneho správania.



Jadrom súčasných sporov je malý morský atol Second Thomas Shoal (Druhá Thomasova plytčina), kde Filipíny udržiavajú vojenskú prítomnosť na lodnom vraku. Na plytčine ho zámerne odstavili v roku 1999 s cieľom posilnenia svojich nárokov. Prítomnú vojenskú posádku pravidelne zásobujú filipínske lode.



V júni Manila obvinila čínsku pobrežnú stráž z nezákonného vstupu na palubu filipínskeho zásobovacieho plavidla, pri ktorom bol vážne zranený jeden námorník. Filipínski predstavitelia tvrdia, že počas konfrontácie im zhabali aj zbrane.



Čína si nárokuje takmer celú oblasť Juhočínskeho mora, pričom argumentuje svojou historickou prítomnosťou v oblasti. Čínou nárokované územie zasahuje nielen do nárokov Filipín, ale aj ostatných pobrežných štátov ako Malajzia či Vietnam. Stály rozhodcovský súd v Haagu v roku 2016 rozhodol, že nároky Pekingu na tieto oblasti nemajú žiadny základ v medzinárodnom práve.



Peking na presadenie svojich záujmov využíva plytčiny v spornej oblasti, na ktorých buduje umelé ostrovy a vojenské základne. Čína trvá na tom, že aktivity jej pobrežnej stráže sú zákonné a profesionálne.



Ano sa vyjadril, že spor by mal byť vyriešený na základe rozhodnutia rozhodcovského súdu. "Toto rozhodnutie nie je a nikdy nebude len kusom papiera," uviedol poradca, narážajúc na to, ako sa o rozhodnutí vyjadril bývalý filipínsky prezident Rodrigo Duterte, ktorý presadzoval bližšiu spoluprácu s Čínou.



Ano zopakoval, že Filipíny chcú presadzovať mierové riešenie sporu. "Sme odhodlaní diskutovať o ťažkých otázkach prostredníctvom dialógu a diplomacie," povedal.