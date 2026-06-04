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Spory v Knižnici Václava Havla vygradovali
Ako minulý mesiac uviedli české médiá, v KVH už dlhší čas prebiehali spory medzi zamestnancami, členmi správnej rady a sponzormi a riaditeľom Tomášom Sedláčkom.
Autor TASR
Praha 4. júna (TASR) - Vdova po československom a českom exprezidentovi Dagmar Havlová končí v projekte Knižnica Václava Havla (KVH), ktorú v roku 2004 spoluzaložila. Vyvrcholili tak spory vnútri inštitúcie, z ktorej v máji oznámili odchod dvaja kľúčoví sponzori a všetci zamestnanci. Havlová odmietla zodpovednosť za prevádzku knižnice a dodala, že o manželov odkaz sa bude starať aj naďalej, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Ako minulý mesiac uviedli české médiá, v KVH už dlhší čas prebiehali spory medzi zamestnancami, členmi správnej rady a sponzormi a riaditeľom Tomášom Sedláčkom. Ten sa vedenia inštitúcie ujal v marci 2025. Bývalí zamestnanci kritizovali jeho víziu, ktorú označili za „povrchný marketing“, a spôsob vedenia knižnice, ktorý bol podľa nich neprofesionálny a chaotický. Okrem 17 zamestnancov skončili aj štyria z piatich členov správnej rady a svoju podporu ukončili Zdeněk Bakala a Karel Komárek ako dvaja najväčší sponzori.
Sedláček kritiku odmietal a bránil sa, že chcel z KVH urobiť modernú a na umelej inteligencii založenú inštitúciu dostupnejšiu mladým. Zaoberala by sa súčasnými otázkami a nielen oprašovala spomienky na Havla, povedal v máji Českému rozhlasu. Koniec výrazných sponzorov nepovažoval za problém, lebo knižnicu sú podľa jeho slov pripravení podporovať iní. Správna rada Sedláčka ešte v marci postavila tzv. na prekážky, reálne teda inštitúciu nemohol riadiť.
Spor vyvrcholil štvrtkovým oznámením spoluzakladateľky KVH, že od projektu odstupuje. „Po dlhom a bolestivom zvažovaní a hľadaní ďalších ciest mi nezostáva než nasledovať Zdenka Bakalu a Karla Komárka. K dnešnému dňu teda, bohužiaľ, aj ja odstupujem od našej dohody,“ oznámila Havlová vo vyhlásení, ktoré vo štvrtok citovali české médiá.
Zdôraznila v ňom, že sa inštitúcii venovala 22 rokov, odmietla však priamu zodpovednosť za manažérske vedenie a prevádzku. Podotkla, že KVH neriadila a nebola ani členkou správnej rady, ani zamestnankyňou. Dodala, že jej to je ľúto a o odkaz svojho manžela sa chce starať aj naďalej.
KVH v roku 2004 založil spolu s Dagmar Havlovou bývalý český minister zahraničných vecí Karel Schwarzenberg a sociológ Miloslav Petrusek. Na základe myšlienok niekdajšieho disidenta, dramatika a prezidenta Václava Havla mal vzniknúť živý priestor na slobodný dialóg. Knižnica pravidelne usporadúva rôzne debaty, semináre, výstavy, koncerty či divadelné predstavenia. V októbri uplynie 90 rokov od Havlovho narodenia, KVH pri tejto príležitosti chystala na celý rok rôzne akcie.
Ako minulý mesiac uviedli české médiá, v KVH už dlhší čas prebiehali spory medzi zamestnancami, členmi správnej rady a sponzormi a riaditeľom Tomášom Sedláčkom. Ten sa vedenia inštitúcie ujal v marci 2025. Bývalí zamestnanci kritizovali jeho víziu, ktorú označili za „povrchný marketing“, a spôsob vedenia knižnice, ktorý bol podľa nich neprofesionálny a chaotický. Okrem 17 zamestnancov skončili aj štyria z piatich členov správnej rady a svoju podporu ukončili Zdeněk Bakala a Karel Komárek ako dvaja najväčší sponzori.
Sedláček kritiku odmietal a bránil sa, že chcel z KVH urobiť modernú a na umelej inteligencii založenú inštitúciu dostupnejšiu mladým. Zaoberala by sa súčasnými otázkami a nielen oprašovala spomienky na Havla, povedal v máji Českému rozhlasu. Koniec výrazných sponzorov nepovažoval za problém, lebo knižnicu sú podľa jeho slov pripravení podporovať iní. Správna rada Sedláčka ešte v marci postavila tzv. na prekážky, reálne teda inštitúciu nemohol riadiť.
Spor vyvrcholil štvrtkovým oznámením spoluzakladateľky KVH, že od projektu odstupuje. „Po dlhom a bolestivom zvažovaní a hľadaní ďalších ciest mi nezostáva než nasledovať Zdenka Bakalu a Karla Komárka. K dnešnému dňu teda, bohužiaľ, aj ja odstupujem od našej dohody,“ oznámila Havlová vo vyhlásení, ktoré vo štvrtok citovali české médiá.
Zdôraznila v ňom, že sa inštitúcii venovala 22 rokov, odmietla však priamu zodpovednosť za manažérske vedenie a prevádzku. Podotkla, že KVH neriadila a nebola ani členkou správnej rady, ani zamestnankyňou. Dodala, že jej to je ľúto a o odkaz svojho manžela sa chce starať aj naďalej.
KVH v roku 2004 založil spolu s Dagmar Havlovou bývalý český minister zahraničných vecí Karel Schwarzenberg a sociológ Miloslav Petrusek. Na základe myšlienok niekdajšieho disidenta, dramatika a prezidenta Václava Havla mal vzniknúť živý priestor na slobodný dialóg. Knižnica pravidelne usporadúva rôzne debaty, semináre, výstavy, koncerty či divadelné predstavenia. V októbri uplynie 90 rokov od Havlovho narodenia, KVH pri tejto príležitosti chystala na celý rok rôzne akcie.