Spotify ukončil výrobu podcastov princa Harryho a jeho manželky Meghan

Londýn/Los Angeles 17. júna (TASR) - Britský princ Harry a jeho manželka Meghan oznámili, že viacročná zmluva ich spoločnosti Archwell Audio so streamovacou platformou Spotify bola ukončená po zverejnení prvej a jedinej série podcastov. V piatok to uviedla agentúra Reuters, informuje TASR.



Spotify ohlásil spoluprácu s Harrym a Meghan na konci roka 2020 po tom, čo sa kráľovský pár vzdal svojich oficiálnych povinností a presťahoval sa do Kalifornie. Podľa prvotných odhadov mala byť hodnota podcastov vojvodu a vojvodkyne zo Sussexu viac ako 20 miliónov dolárov (18,3 milióna eur).



Podcast Archetypes, ktorý moderovala vojvodkyňa Meghan, podľa popisu na Spotify "skúma, rozoberá a vyvracia predsudky, ktoré držia ženy v úzadí". V úlohe hostí v podcaste vystupovala napríklad moderátorka Oprah Winfreyová či tenistka Serena Williamsová. Na marcovom odovzdávaní cien Gracie Awards bola vojvodkyňa zo Sussexu označená za najlepšiu moderátorku zábavných podcastov.



"Spotify a Archwell Audio sa po vzájomnej dohode rozhodli ukončiť spoluprácu. Na podcasty, ktorá vznikli, sú však hrdí," uvádza sa v spoločnom vyhlásení oboch subjektov. Podľa denníka Wall Street Journal sa kráľovskému páru nepodarilo dosiahnuť požadované kritériá potrebné na vyplatenie dohodnutej sumy peňazí.



Reuters pripomína, že podcast Archetypes bol jedným z viacerých lukratívnych zmlúv, ktoré Harry a Meghan podpísali po svojom odchode do USA. Vydali napríklad aj dokumentárny seriál na Netflixe a Harry napísal knihu s názvom Náhradník, kde opísal vzťah so svojím otcom kráľom Karolom III. a zvyškom rodiny. Kniha sa stala betsellerom.