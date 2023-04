Správa Amnesty o Ukrajine mala podľa expertov závažné nedostatky

Kyjev 29. apríla (TASR) - Z uniknutého interného posudku ľudskoprávnej organizácie Amnesty International (AI) vyplýva, že jej vlaňajšia kontroverzná správa, ktorá obvinila Ukrajinu z nezákonného ohrozovania občanov umiestnením svojich ozbrojených síl v civilných oblastiach, obsahovala závažné nedostatky. TASR správu prevzala z denníka The Guardian, ktorý o tom informoval v sobotu.



Správa, ktorú Amnesty vydala vlani v auguste, vyvolala na Ukrajine veľké pobúrenie, ktoré viedlo k ospravedlneniu zo strany organizácie a prísľubu jej následného preskúmania externými odborníkmi. Správu odsúdil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý Amnesty obvinil z "presunu zodpovednosti z agresora na obeť".



Tento nepublikovaný posudok dospel k záveru, že minuloročná správa AI bola "napísaná jazykom, ktorý bol nejednoznačný, nepresný a v niektorých ohľadoch právne sporný", uvádza denník The New York Times.



Kritike čelia najmä autori správy za rétoriku, ktorá zjavne naznačovala, že "viacero alebo väčšina civilných obetí vojny zahynula výsledkom rozhodnutia Ukrajiny umiestniť svoje sily do blízkosti civilistov" v čase, keď na civilistov zámerne mierili ruské jednotky.



Z úvodných odsekov správy teda mohlo vyplývať, že "ukrajinské sily sú primárne alebo v rovnakej miere zodpovedné za smrť civilistov výsledkom útokov Ruska", cituje The Guardian.



Ihneď po zverejnení sa prvotnej správy zmocnilo Rusko vrátane jeho veľvyslanectva v Londýne s tvrdením, že ukrajinská taktika bola "porušením medzinárodného humanitárneho práva". Došlo k tomu v čase, keď boli ruské sily obviňované zo závažných vojnových zločinov voči civilistom na Ukrajine.



Experti skúmali, či autori pôvodnej správy správne interpretovali medzinárodné právo týkajúce sa Ukrajiny ako obete agresie, ako aj to, či existujú dôkazy, podľa ktorých Ukrajina "poškodila" civilistov.



Uniknutá správa tiež odhalila, že v rámci Amnesty existovalo pred jej zverejnením značné znepokojenie v neposlednom rade v súvislosti s otázkou dostatočnej angažovanosti ukrajinskej vlády. "Tieto výhrady mali viesť k väčšej reflexii a prestávke" predtým, než organizácia svoju správu vydala, uvádza sa v dokumente.



Bývalá riaditeľka kancelárie Amnesty na Ukrajine Oksana Pokalčuková, ktorá v dôsledku spornej správy na svoju funkciu rezignovala, sa domnieva, že hodnotenie by malo byť zverejnené.



"To, čo som doteraz v správe o tomto posudku nevidela, je diskusia o širšom kontexte vojny a o tom, ako táto správa hrala v prospech ruskej propagandy. Musíme sa porozprávať o tom, kto je agresor a kto je obeťou tejto vojny," podotkla.



Na hodnotení správy sa podieľali piati experti z Británie, Dánska, USA a Švajčiarska, píše The Guardian.