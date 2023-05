Správa Amnesty: Vlani vykonali vo svete najviac popráv od roku 2017

Londýn 16. mája (TASR) - Až 883 oficiálne zaznamenaných popráv uskutočnili vlani vo svete, čo je najviac od roku 2017. Vyplýva to z najnovšej správy medzinárodnej ľudskoprávnej organizácie Amnesty International, ktorú zverejnili v utorok, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



Správa Amnesty o treste smrti v tejto súvislosti zvlášť kritizuje Blízky východ a severnú Afriku. Počty z roku 2022 znamenajú v prípade 20 krajín, ktoré sú známe udeľovaním trestu smrti, až 53-percentný nárast za uplynulých 12 mesiacov, upozornila organizácia.



Do týchto počtov nie sú zahrnuté "tisícky" väzňov, ktoré potajomky popravila Čína, je v nich však započítaná "ohromujúca" poprava 81 ľudí počas jediného dňa v Saudskej Arábii, cituje AFP.



Na čele nelichotivého rebríčka v počtoch popráv je podľa všetkého Čína; za ňou nasleduje Irán (576), Saudská Arábia (196 - najvyšší počet popráv v krajine za uplynulých 30 rokov), Egypt (24) a Spojné štáty (18).



Trest smrti sa tiež vo veľkom vykonáva v Severnej Kórei a vo Vietname, podobne ako v Číne však zostávajú tieto počty "zahalené rúškom tajomstva", uvádza sa vo výročnej správe Amnesty.



Organizácia v dokumente tiež upozornila, že počty popráv výrazne stúpajú v Saudskej Arábii, Iráne a Egypte. Jedným z faktorov v tomto náraste je oficiálne prenasledovanie disentu, zhruba 40 percent všetkých zaznamenaných popráv sa však odohralo v súvislosti s priestupkami spojenými s drogovou trestnou činnosťou - napríklad 11 takýchto popráv v Singapure, cituje AFP.



Prakticky to znamená porušenie medzinárodného humanitárneho práva, ktoré umožňuje popravy jedine v prípade zločinov týkajúcich sa úmyselného zabíjania, upozornila v správe Amnesty.



"Je načase, aby vlády a OSN zvýšili tlak na tých, ktorí sú zodpovední za toto očividné porušovanie ľudských práv a zabezpečili zavedenie medzinárodných záruk," uviedla generálna riaditeľka organizácie Agnes Callamardová.



"Záblesk nádeje" organizácia zaznamenala v šiestich krajinách, ktoré počas uplynulého roka čiastočne alebo úplne upustili od trestu smrti - Stredoafrická republika, Rovníková Guinea, Kazachstan, Papua Nová Guinea, Sierra Leone a Zambia.