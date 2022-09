Správa BirdLife: Každému ôsmemu druhu vtákov na svete hrozí vyhynutie

Viedeň 29. septembra (TASR) - Počet takmer polovice druhov vtákov na celom svete má klesajúcu tendenciu a každý ôsmy druh je v súčasnosti ohrozený vyhynutím, vyplýva z najnovšej správy o stave svetového vtáctva, ktorú každé štyri roky zverejňuje organizácia BirdLife. TASR správu prevzala z agentúry APA.



"Vtáci sú indikátorom zdravia nášho životného prostredia," upozornil vo štvrtok Gábor Wichman, obchodný riaditeľ rakúskej pobočky tejto organizácie.



Počas preskúmaného obdobia, týkajúceho sa správy s názvom State of the World's Birds 2022, pribudli stavy len v prípade šiestich percent druhov vtákov.



K dôvodom celosvetového poklesu počtu vtáctva patrí predovšetkým rozširovanie poľnohospodárskych plôch a ich intenzívne využívanie, uvádza sa v správe. Týka sa to dovedna 73 percent všetkých ohrozených druhov vtákov. Narastajúca mechanizácia, nasadenie agrochemikálií, ako sú pesticídy, hnojivá či kŕmne prísady, a premena trávnych porastov na ornú pôdu spôsobili, že počet vtákov žijúcich v tomto prostredí v Európe klesol od roku 1980 až o 57 percent, uvádza správa.



K výrazným problémom patrí aj odlesňovanie a lesné hospodárstvo, a to predovšetkým mimo Európy. Značné riziko predstavujú aj klimatické zmeny – týkajú sa už 34 percent ohrozených druhov vtákov a očakáva sa, že meniaca sa klíma povedie k ešte väčším problémom, cituje APA.



Správa prináša aj návrhy riešení, z ktorých rozhodujúci význam majú ochrana dôležitých biotopov, obnova poškodených ekosystémov a boj proti hlavným hrozbám pre vtáky a biologickú rozmanitosť.



"Vtáky sú ukazovateľom stavu prírody," upozorňuje správa organizácie BirdLife.