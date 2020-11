Správa BIS varuje pred aktivitou čínskych a ruských špiónov v Česku

Praha 10. novembra (TASR) - Päť bojovníkov, ktorí v rokoch 2012 až 2017 odišli z Česka bojovať za teroristickú organizáciu Islamský štát (IS) do vojnových oblastí na Blízkom východ, je po smrti. Vyplýva to z výročnej správy Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) za minulý rok. Česká kontrarozviedka v správe varuje aj pred aktivitou čínskych a ruských spravodajských služieb na území ČR či pred udeľovaním kľúčových zákaziek z oblasti energetiky a informačných technológií mocnostiam presadzujúcim vlastné záujmy, píše spravodajský server iROZHLAS.cz.



Podľa BIS sa na území stále nachádzajú minimálne dvaja bojovníci z ČR. Keby sa niektorý z týchto bojovníkov vrátil späť do Česka, mohlo by to viesť k radikalizácii moslimskej komunity v ČR, čo sa ale zatiaľ nestalo, píše sa v správe BIS, ktorá tak hodnotí celkovú bezpečnostnú situáciu v ČR ako pokojnú.



Riziko ale vníma aj v súvislosti s aktivitami ruských a čínskych spravodajských služieb. Tie sú podľa riaditeľa BIS Michala Koudelku v krajine najaktívnejšie.



Intenzita čínskych spravodajských a vplyvových aktivít podľa BIS za tými ruskými nijako nezaostáva. "Kľúčový rozdiel je v tom, že Rusko sa usiluje o destabilizáciu a rozklad svojich protihráčov, zatiaľ čo čínskym cieľom je vybudovať sinocentrickú globálnu komunitu, kde ostatné národy uznajú legitímnosť čínskych záujmov a priznajú Číne rešpekt, ktorý jej (podľa čínskej mienky) patrí," píše sa v správe.



Na území Česka využívali čínske spravodajskej služby tradičné krytie - išlo o diplomatov, novinárov alebo akademikov, ktorí mali podľa BIS za úlohu šíriť čínsku propagandu a ovplyvňovať mediálny obsah.



Rusko má v Česku podľa BIS spolupracovníkov všetkých ruských spravodajských služieb - napríklad vojenskej rozviedky GRU alebo tajnej služby FSB. Počet tých, ktorí majú diplomatické krytie, zostáva v Česku už niekoľko rokov rovnaký. Dôvodom je, že ČR by síce v prípade podozrenia zo špionáže mohlo ruských diplomatov vyhostiť, no Rusko by s najväčšou pravdepodobnosťou reagovalo rovnako.



V súvislosti s udeľovaním kľúčových zákaziek v energetickom a telekomunikačnom a informačnom sektore kontrarozviedka nabáda na opatrnosť pri výbere účastníkov tendra na dostavbu jadrových elektrární Dukovany a Temelín alebo veľkých zákaziek na budovanie 5G sietí.



Na realizácii týchto projektov by sa totiž podľa BIS mohli zúčastniť "problematické subjekty so schopnosťou aj motiváciou zneužiť svoje postavenie v projekte na dosiahnutie vlastných záujmov alebo realizáciu cieľov tretej strany, v rozpore so záujmami ČR". Mocnosti, ktoré sú z jej pohľadu rizikové, ale BIS v správe nijak nekonkretizuje, píše iROZHLAS.