Britská vláda zaviedla podľa poslancov lockdown príliš neskoro

Londýn 12. októbra (TASR) – Britská vláda na začiatku pandémie príliš dlho vyčkávala so zavedením lockdownu a premeškala šancu zastaviť šírenie koronavírusu, čo viedlo k tisíckam úmrtí, ktorým sa dalo zabrániť. Vyplýva to zo správy poslancov britského parlamentu, ktorá bola zverejnená v utorok, informovala agentúra AP.



Reakciu vlády premiéra Borisa Johnsona na vypuknutie pandémie skúmala skupina poslancov z rôznych politických strán zastúpených v Dolnej snemovni vrátane vládnych konzervatívcov. Správa bola zostavená na základe vyšetrovania, ktoré trvalo niekoľko mesiacov.



Členovia vlády sa podľa zistení poslancov neriadili odorúčaniami expertov ani poznatkami získanými počas predchádzajúcich epidémií ochorení SARS, MERS a ebola. K zavedeniu prísnejších opatrení a lockdownu sa napokon odhodlala, až keď hrozil kolaps nemocníc preťažených náporom pacientom s ochorením COVID-19.



„Úplný lockdown bol nevyhnutný a mal prísť skôr, vzhľadom na neexistenciu iných stratégií, napríklad dôslednej izolácie nakazených, zmysluplného testovacieho a trasovacieho mechanizmu a prísnych pohraničných kontrol," píše sa v 150-stranovej správe z poslaneckého vyšetrovania



Tieto skutočnosti viedli podľa autorov k tomu, že Británia bola v prvej fáze pandémie postihnutá výrazne viac než mnohé iné krajiny. Koronavírus si v Spojenom kráľovstve vyžiadal od marca 2020 už takmer 138.000 obetí.



Poslanci z dvoch parlamentných výborov v rámci vyšetrovania vypočuli 50 svedkov vrátane bývalého ministra zdravotníctva Matta Hancocka či niekdajšieho hlavného Johnsonovho poradcu Dominica Cummingsa.



Autori správy naopak ocenili skutočnosť, že vláda pomerne skoro zamerala svoju pozornosť na dôležitosť očkovania a investovala do vývoja vakcín. Prispela tým k úspešného priebehu očkovacej kampane v Británii, v rámci ktorej už bolo plne zaočkovaných takmer 80 percent ľudí nad 12 rokov.



„Vďaka snahám o vakcináciu obyvateľov po celom svete, v ktorom Spojené kráľovstvo zohralo poprednú úlohu, budú v konečnom dôsledku zachránené milióny životov," píše sa v správe britských poslancov, z ktorej citovala agentúra AP.