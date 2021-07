Európske stredisko pre prevenciu upozorňuje na COVID-19 u detí

Brusel 9. júla (TASR) – Európska komisia prijala v piatok správu Európskeho strediska pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) o ochorení COVID-19 u detí a o úlohe školských zariadení pri prenose tejto choroby.



Podľa správy ECDC bude v nasledujúcich mesiacoch pravdepodobne stúpať počet prípadov ochorenia COVID-19 skôr u detí než v populácii dospelých, ktorí sú v čoraz väčšej miere zaočkovaní. Vzhľadom na pretrvávajúce riziko prenosu choroby medzi neočkovanými deťmi je viac ako dôležité, aby bol vzdelávací systém v krajinách EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pripravený pred nadchádzajúcim školským rokom na všetky možnosti. Správa upozorňuje že zatváranie škôl by malo byť až poslednou možnosťou.



Dokument z dielne ECDC sa zaoberá aj otázkou prenosu choroby na zamestnancov a od zamestnancov v školských zariadeniach; opatreniami na zmiernenie dôsledkov pandémie na školy vrátane komunikácie o možných rizikách; testovaním a sledovaním kontaktov infikovaných osôb; karanténou; a účinnosťou a celkovým vplyvom, aký má zatváranie škôl.



Komisia pripomenula, že dodržiavanie fyzického odstupu, hygienické opatrenia a včasné testovanie symptomatických prípadov zostávajú aj naďalej zásadné pre prevenciu prenosu infekcií v školskom prostredí. Správa ECDC upozorňuje, že samotné zatvorenie školy s prípadmi výskytu infekcie nie je dostatočné na to, aby sa zabránilo prenosu choroby na širšiu komunitu ľudí.



Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová v tejto súvislosti uviedla, že ochrana najzraniteľnejších osôb spoločnosti bola počas pandémie najvyššou prioritou.



„Dlhodobé zatváranie škôl v celej EÚ malo negatívny vplyv na zdravie detí a dospievajúcich. Vedie to k problémom, ako je sociálna izolácia, psychická tieseň, úzkosť a depresívne príznaky, čo je veľmi znepokojujúce. Chceme sa ubezpečiť, že deti môžu aj naďalej chodiť do školy a žiť svoj život čo najbezpečnejším spôsobom. Za týmto účelom sa budú aj naďalej javiť ako nevyhnutné opatrenia na školách, ako sú dodržanie odstupu a ďalšie prostriedky, ktoré zabránia prenosu choroby a udržia školy otvorené, najmä pri čoraz väčšom výskyte variantu delta," opísala situáciu komisárka.