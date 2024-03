Agentúra EEA: Európa nie je pripravená na dôsledky klimatických zmien

Brusel 11.marca (TASR) - EÚ musí konať okamžite, inak klimatické zmeny spôsobia Európe katastrofálne škody. Vyplýva to z prvej vedeckej správy o klimatických rizikách, ktorú v pondelok zverejnila Európska environmentálna agentúra (EEA) so sídlom v Kodani. Informuje o tom spravodajca TASR.



Odkazom rozsiahlej 40-stranovej správy je, že Únia nie je pripravená na dôsledky klimatických zmien, aj keď sa svetu podarí udržať nárast globálnej teploty na 1,5 stupňa Celzia, ako je stanovené v Parížskej klimatickej dohode.



Týždenník Politico po preskúmaní vedeckých zistení EEA upozornil, že každá ďalšia desatina stupňa oteplenia prinesie ďalšie pobrežné záplavy a dlhodobé suchá a horúčavy. EÚ musí urýchliť prípravy na ochranu životov a živobytia.



"Ak sa teraz neprijmú rozhodujúce opatrenia, väčšina identifikovaných klimatických rizík by mohla do konca tohto storočia dosiahnuť kritickú alebo katastrofickú úroveň," uvádza sa v správe, ktorá spresňuje, že státisíce ľudí by sa stali obeťami horúčav a ekonomické straty spôsobené pobrežnými záplavami by mohli presiahnuť bilión eur ročne.



Riaditeľka EEA Leena Ylä-Mononenová v správe vyjadrila nádej, že po eurovoľbách budúci Európsky parlament a eurokomisia budú brať varovania vážne.



EEA po zhodnotení klimatických rizík odporúča päť vecí, ktoré musí EÚ urobiť: pripraviť sa na zmeny klímy; zastaviť degradáciu prírodných ekosystémoch Európy a zaistiť ich obnovu; zmeniť a prispôsobiť poľnohospodárstvo vyšším teplotám a nepravidelnejším modelom zrážok, aby sa zaistilo pestovanie odolnejšíchh plodín a potravinová bezpečnosť Európy; myslieť na ochranu pred stúpajúcimi hladinami morí a zamerať sa na to, že najviac postihnuté oblasti budú v južnej Európe.



Podľa EEA príprava na zmeny klímy si vyžaduje rozsiahle investície v priebehu desaťročí, prevyšujúce európske volebné cykly, pričom konať treba už teraz. Ylä-Mononenová upozornila, že budú to rozhodnutia na úrovni EÚ prijímané po júnových eurovoľbách, ktoré určia, akým rizikám budú Európania čeliť v druhej polovici 21. storočia.



Výskumníci z EEA zhodnotili 36 klimatických rizík v piatich tematických oblastiach: ekosystémy, potraviny, zdravie, infraštruktúra a ekonomika a nakoniec financie. Zistili, že 21 z nich už teraz potrebuje väčšiu pozornosť zo strany tvorcov politiky a osem z kategorizovali ako mimoriadne naliehavé.



"Každé z týchto rizík samo osebe má potenciál spôsobiť významné zhoršovanie životného prostredia, spôsobiť ekonomické škody, sociálne núdzové situácie a politické turbulencie," píše sa v správe EEA, podľa ktorej kombinované účinky týchto rizík budú mať ešte hroznejšie následky.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)