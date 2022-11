Správa EK: Väčšina Európanov verí, že vakcíny sú účinné a bezpečné

Brusel 21. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok zverejnila správu za rok 2022 o stave dôvery v očkovanie v Európskej únii. V poradí tretia správa tohto druhu naznačila, že veľká väčšina obyvateľov eurobloku súhlasí s tým, že vakcíny sú dôležité, účinné a bezpečné, informuje spravodajca TASR.



Správa o dôvere v očkovanie je súčasťou opatrení nadväzujúcich na odporúčanie členských krajín z roku 2018 o posilnenej spolupráci proti chorobám, ktorým sa dá predchádzať očkovaním.



V úvode správy sa uvádza, že očkovanie je jeden z najdôležitejších vedeckých pokrokov 21. storočia, keďže vakcíny v dobe pred koronavírusovou pandémiou pomohli zabrániť štyrom až piatim miliónom úmrtí ročne na celom svete. Rýchly vývoj a zavádzanie vakcín proti covidu zachránil ďalšie životy a ukázal sa ako dôležitý nástroj v boji proti pandémii, zvrátil negatívny vývoj v zdravotnej oblasti a zmiernil zlé ekonomické výsledky.



Podľa uvedenej správy v rámci 27-člennej Európskej únie až 81,5 percenta respondentov súhlasí s tým, že vakcíny sú dôležité, 85,6 percenta súhlasí, že sú účinné, a 82,3 percenta verí, že sú bezpečné. Prvé dve správy pochádzajú z rokov 2018 a 2020.



Po výkyvoch zaznamenaných počas pandémie koronavírusu sa vnímanie o očkovaní vrátilo na úroveň z roku 2018. Napriek tomu rozdiely medzi krajinami a typmi vakcín pretrvávajú. Najvyššia dôvera v očkovanie je v Portugalsku a Španielsku a najnižšia na Slovensku a v Lotyšsku. Prudký pokles dôvery v očkovanie je najpozoruhodnejší vo východnej a v strednej Európe, Pobaltí a Holandsku.



Porovnanie dôvery verejnosti medzi staršími ako 65-ročnými a 18–34-ročnými ukazuje rastúci nedostatok dôvery v očkovanie. Európania vo veku od 18 do 34 rokov medzi rokmi 2018 a 2022 začali vakcínam dôverovať menej.



Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová v tejto súvislosti uviedla, že pandémia ochorenia COVID-19 ukázala, aké dôležité sú vakcíny, ktoré zachránili odhadom 20 miliónov životov v prvom roku po ich povolení. "To je dôkazom našej silnej spolupráce s výskumníkmi, vedcami, výrobcami, národnými orgánmi a našimi globálnymi partnermi," skonštatovala.



Podľa nej správa Európskej komisie upozornila na rýchlosť, akou sa môže dôvera v očkovanie meniť, a na množstvo faktorov, ktoré ju môžu ovplyvniť. Dodala, že je potrebné poučiť sa z pandémie a spájať sily, čo lepšie pomôže pochopiť prekážky a odstráni existujúce medzery v oblasti očkovania.



Prieskum bol vykonaný v období od marca do augusta 2022 v 27 členských štátoch EÚ na vzorke 25.143 respondentov a 3012 zdravotníckych pracovníkov.



Eurokomisia vo svojom odporúčaní predstavila zoznam aktivít na zvýšenie očkovania. V rámci iniciatívy proti dezinformáciám o očkovaní, ktorá je súčasťou programu EU4Health, spúšťa EK komunikačnú kampaň o výhodách celoživotného očkovania proti ochoreniu COVID-19, sezónnej chrípke a HPV pod názvom Zjednotení v ochrane (United In Protection).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)