Správa Europolu odhaľuje najnebezpečnejšie zločinecké skupiny Európy

Haag 5. apríla (TASR) – Európsky policajný úrad (Europol) v piatok zverejnil správu o fungovaní 821 najnebezpečnejších zločineckých skupín v Európe. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Podľa 51-stranovej správy je kľúčovým aspektom fungovania gangov ich snaha preniknúť do legálneho podnikania, ktoré uľahčuje páchanie trestnej činnosti a pomáha pri "praní špinavých peňazí". V súčasnosti približne 86 percent najnebezpečnejších zločineckých skupín využíva legálne obchodné štruktúry najmä v stavebníctve, nehnuteľnostiach, doprave a ubytovacích službách.



Najčastejším spôsobom legalizácie príjmov z trestnej činnosti boli podľa Europolu nehnuteľnosti. Často sa pritom využívajú služby právnikov a finančných poradcov, ktorí v niektorých prípadoch nevedeli o nelegálnom pôvode aktív.



Väčšina najnebezpečnejších organizovaných skupín sa zameriavala na pašovanie drog, pričom väčšina ich aktivít prebiehala v Belgicku, Holandsku, Nemecku, Španielsku a Taliansku.



Správa sa podrobnejšie venovala Dubaju a označila ho za koordinačné centrum, odkiaľ vysoko postavení členovia organizovaných zločineckých skupín zločin riadia alebo maria jeho odhalenie. Napriek tomu nie je pre nich bezpečným útočiskom, ako ukazuje prípad holandského narkobaróna Ridouana Taghiho zatknutého v Dubaji v roku 2019.



Europol v správe varuje, že približne tretina zo zločineckých skupín funguje viac než desať rokov a niektoré sú dokonca riadené z väzenia.



"Znamená to, že pozornosť orgánov činných v trestnom konaní by sa mala naďalej zameriavať na známe dlhodobé zločinecké skupiny aj v prípadoch, keď sú už pod ich drobnohľadom a boli proti nim podniknuté kroky," dodáva Europol.