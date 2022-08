FBI: Baldwin musel stlačiť spúšť zbrane, ktorá zabila Hutchinsovú

Washington 14. augusta (TASR) - Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) dospel k záveru, že herec Alec Baldwin musel stlačiť spúšť strelnej zbrane, ktorá vlani pri nakrúcaní filmu Rust zabila kameramanku Halynu Hutchinsovú. V nedeľu o tom informoval portál britskej stanice Sky News.



Baldwin omylom strelil do Hutchinsovej (42), keď v októbri 2021 nakrúcali v americkom štáte Nové Mexiko nezávislý film Rust - herec a zároveň producent tohto filmu sa pritom stále bránil, že spúšť v skutočnosti nestlačil.



Dokončené vyšetrovanie súdnych znalcov z FBI však ukazuje, že predmetná strelná zbraň nemohla vystreliť bez fyzického potiahnutia spúšte.



Stanica Sky News mala možnosť vidieť správu FBI z vyšetrovania.



Závery preskúmal Úrad vyšetrovateľa z odboru medicíny v štáte Nové Mexiko a ďalšia správa z pitvy klasifikovala smrť Hutchinsovej ako nehodu. "Smrť spôsobilo strelné poranenie hrude," uvádza sa v dokumente.



"Preskúmanie dostupných správ od orgánov činných v trestnom konaní neprinieslo žiadne presvedčivé dôkazy, že strelná zbraň bola na mieste filmovania úmyselne nabitá ostrými nábojmi. Na základe všetkých dostupných informácií, vrátane neprítomnosti jasného úmyslu spôsobiť ujmu na zdraví alebo smrť, sa dá spôsob smrti najlepšie klasifikovať ako nehoda," dodáva sa v správe.



Baldwin bol presvedčený, že revolver Colt kalibru 45, ktorý mu podali pred nakrúcaním scény westernu na ranči v Novom Mexiku, nie je nabitý.



V televíznom interview o nakrúcaní filmu Rust Baldwin povedal, že "urobí čokoľvek, len aby sa odhalilo, čo sa stalo", ale necíti vinu za smrteľné postrelenie. Dodal: "Za to, čo sa stalo, je niekto zodpovedný... Viem, že ja to nie som."