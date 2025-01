Správa HRW: Trump predstavuje hrozbu, svet trpí nedodržiavaním práv

New York 16. januára (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) vo štvrtok vo svojej výročnej správe kritizovala vládnych predstaviteľov krajín po celom svete pre ich neochotu brániť medzinárodné normy. Zároveň varovala pred návratom Donalda Trumpa na post amerického prezidenta, ktorý podľa nej zosilní tlak na oslabený svetový systém práv. TASR píše podľa správ agentúr AFP a Reuters.



V roku 2024 sa podľa výkonnej riaditeľky HRW Tirany Hassanovej ľudské práva porušovali "v najextrémnejšej miere".



Správa HRW zmieňuje viaceré svetové konflikty vrátane vojny na Ukrajine, v Pásme Gazy, v Sudáne či rastúcu represiu v Rusku, Indii a Venezuele. Podľa organizácie jednotlivé vlády "zlyhali" v ochrane ľudských práv svojich občanov.



HRW kritizovala aj liberálne demokracie a označila ich za "nie vždy spoľahlivých zástancov ľudských práv doma alebo v zahraničí".



Organizácia tiež vyjadrila obavy z Trumpovho nástupu do funkcie prezidenta USA a jeho prípadné "zopakovanie a dokonca znásobenie závažného porušovania práv z čias jeho prvého funkčného obdobia" či už v rámci USA alebo za ich hranicami. Podľa organizácie by jeho opätovné útoky na práva menšín, medzinárodné právo a multilaterálne inštitúcie mohli mať negatívny vplyv na dianie na celom svete.



"Prvé funkčné obdobie Trumpovej administratívy nám ukázalo, čoho sú schopní... vyhlásenia, ktoré sme počuli od (zvoleného) prezidenta už začali naznačovať, že dôjde k úplnému útoku na práva migrantov," povedala pre Reuters riaditeľka HRW. Trumpov tím na žiadosť o komentár bezprostredne nereagoval.



Hassanová však rovnako kritizovala aj dosluhujúceho amerického prezidenta Joa Bidena, predovšetkým pre jeho poskytovanie zbraní Izraelu napriek dôkazom o ich "použití na páchanie vojnových zločinov a zabíjanie civilistov" v Pásme Gazy.



Vo svojej vyše 500-stranovej správe HRW skúmala dianie v súvislosti s dodržiavaním ľudských práv vo viac než 100 krajinách.