Výskum: Instagram je pre siete pedofilov hlavnou platformou

San Francisco 8. júna (TASR) – Sociálnu sieť Instagram používajú siete pedofilov ako hlavnú platformu, kde propagujú a predávajú obsah zobrazujúci pohlavné zneužívanie, uvádza sa v spoločnej správe Stanfordovej univerzity a denníka The Wall Street Journal (WSJ). TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Rozsiahle siete účtov, ktoré zdanlivo spravujú maloleté osoby, otvorene propagujú sexuálny obsah vlastnej výroby obsahujúci zneužívanie detí," vyhlásili výskumníci z Centra pre kybernetické stratégie Stanfordovej univerzity. "Instagram je pre tieto siete aktuálne najdôležitejšou platformou, pretože ponúka funkcie, ako algoritmy na nachádzanie podobného obsahu a súkromné správy, ktoré predávajúcim a kupujúcim pomáhajú navzájom sa nájsť."



WSJ píše, že stačí do vyhľadávania zadať sexuálne explicitné kľúčové slová v spojitosti s deťmi a vo výsledkoch sa ukážu účty propagujúce obsah zobrazujúci sexuálne zneužívanie maloletých. Tieto profily často uvádzajú, že ich obsluhujú priamo deti, ktoré však používajú prehnane sexualizované prezývky.



Účty síce priamo neuvádzajú, že takýto obsah predávajú, zvyknú však obsahovať zoznamy s možnosťami vrátane výberu konkrétnych sexuálnych aktov. Stanfordskí výskumníci dokonca v niektorých prípadoch narazili na ponuky videí zobrazujúcich zoofíliu a sebapoškodzovanie.



"Deti sú za istý poplatok dostupné aj na osobné stretnutia," dodáva článok.



Meta, materská spoločnosť Instagramu, bezprostredne nereagovala na tieto informácie. Ako však informoval WSJ, sociálna sieť pripustila problémy so zabezpečením svojich služieb a dodala, že vytvorila špeciálny tím poverený riešením uvedených problémov.



Penzijné a investičné fondy v marci minulého roka podnikli proti spoločnosti Meta právne kroky, pretože "zatvárala oči" pred zverejňovaním materiálu zobrazujúceho obchodovanie s ľuďmi a zneužívanie detí na svojich platformách.