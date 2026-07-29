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Antisemitské incidenty vzrástli od roku 2022 o 136%, tvrdí správa J7
Zo správy vyplýva, že v roku 2025 bolo pri antisemitských útokoch v Austrálii, Británii a USA zavraždených 20 ľudí.
Autor TASR
New York 29. júla (TASR) - Vlani bolo zaznamenaných najviac smrteľných antisemitských útokov za viac ako 30 rokov. Vyplýva to zo správy, ktorú v stredu zverejnila osobitná pracovná skupina najväčších židovských komunít na boj proti antisemitizmu s názvom J7. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
V dokumente sú spomenuté prípady v Argentíne, Austrálii, Kanade, Francúzsku, Nemecku, Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch, ktoré spolu predstavujú viac než 90 percent židovskej diaspóry.
Zo správy vyplýva, že v roku 2025 bolo pri antisemitských útokoch v Austrálii, Británii a USA zavraždených 20 ľudí. Vlaňajšok sa tak stal najsmrteľnejším rokom pre antisemitské útoky v diaspóre od bombového útoku na židovské komunitné centrum AMIA v argentínskom hlavnom meste Buenos Aires v roku 1994, pri ktorom zahynulo 85 ľudí.
Správa detailne popisuje niekoľko tragických udalostí z minulého roka, spresňuje AFP. V decembri zahynulo 15 ľudí pri masovej streľbe počas osláv židovského sviatku Chanuka neďaleko austrálskej pláže Bondi Beach. V októbri, počas ďalšieho židovského sviatku Jom kipur, prišli o život dvaja ľudia pri útoku na plnú synagógu v britskom Manchestri. Ďalšie tri obete mali dva útoky v Spojených štátoch.
„Antisemitizmus v našich siedmich krajinách už nie je len vlnou nárastu, stal sa novou realitou,“ uviedla pracovná skupina J7 vo vyhlásení. „Vlády musia prestať reagovať až po útokoch na Židov a začať konať vopred – prostredníctvom zaistenia financovania bezpečnosti, prísnejších zákonov a prinútenia platforiem sociálnych médií, aby vymáhali dodržiavanie vlastných pravidiel,“ dodala.
V správe je celkovo zaznamenaných v siedmich sledovaných krajinách za rok 2025 vyše 23.000 antisemitských incidentov. Pre porovnanie, v roku 2022 – teda rok pred bezprecedentným útokom palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023 – ich bolo evidovaných približne 9800. Od roku 2022 do 2025 tak vzrástol celkový počet antisemitských incidentov až o 136 percent, pričom počet násilných prípadov stúpol o 97 percent.
Aj keď celkový počet incidentov zaznamenal medzi rokmi 2024 a 2025 pokles, konečné čísla zostávajú vysoko nad úrovňou spred októbra 2023, cituje zo správy AFP.
V dokumente sú spomenuté prípady v Argentíne, Austrálii, Kanade, Francúzsku, Nemecku, Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch, ktoré spolu predstavujú viac než 90 percent židovskej diaspóry.
Zo správy vyplýva, že v roku 2025 bolo pri antisemitských útokoch v Austrálii, Británii a USA zavraždených 20 ľudí. Vlaňajšok sa tak stal najsmrteľnejším rokom pre antisemitské útoky v diaspóre od bombového útoku na židovské komunitné centrum AMIA v argentínskom hlavnom meste Buenos Aires v roku 1994, pri ktorom zahynulo 85 ľudí.
Správa detailne popisuje niekoľko tragických udalostí z minulého roka, spresňuje AFP. V decembri zahynulo 15 ľudí pri masovej streľbe počas osláv židovského sviatku Chanuka neďaleko austrálskej pláže Bondi Beach. V októbri, počas ďalšieho židovského sviatku Jom kipur, prišli o život dvaja ľudia pri útoku na plnú synagógu v britskom Manchestri. Ďalšie tri obete mali dva útoky v Spojených štátoch.
„Antisemitizmus v našich siedmich krajinách už nie je len vlnou nárastu, stal sa novou realitou,“ uviedla pracovná skupina J7 vo vyhlásení. „Vlády musia prestať reagovať až po útokoch na Židov a začať konať vopred – prostredníctvom zaistenia financovania bezpečnosti, prísnejších zákonov a prinútenia platforiem sociálnych médií, aby vymáhali dodržiavanie vlastných pravidiel,“ dodala.
V správe je celkovo zaznamenaných v siedmich sledovaných krajinách za rok 2025 vyše 23.000 antisemitských incidentov. Pre porovnanie, v roku 2022 – teda rok pred bezprecedentným útokom palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023 – ich bolo evidovaných približne 9800. Od roku 2022 do 2025 tak vzrástol celkový počet antisemitských incidentov až o 136 percent, pričom počet násilných prípadov stúpol o 97 percent.
Aj keď celkový počet incidentov zaznamenal medzi rokmi 2024 a 2025 pokles, konečné čísla zostávajú vysoko nad úrovňou spred októbra 2023, cituje zo správy AFP.