Správa KidsRights: Klimatická zmena extrémne ohrozuje miliardu detí

Amsterdam 19. októbra (TASR) - Približne miliarda detí je "extrémne vysoko" ohrozená vplyvmi klimatickej zmeny, vyhlásila v stredu organizácia KidsRights. Životná úroveň mládeže sa podľa jej hodnotenia za posledné desaťročie nezlepšila. TASR prevzala správu od tlačovej agentúry AFP.



Podľa hodnotenia organizácie KidsRights celosvetovo vyše tretina detí (820 miliónov) čelí vlne horúčav a nedostatok vody zhoršuje život 920 miliónov detí. Choroby ako malária a horúčka dengue ohrozujú asi 600 miliónov detí (každé štvrté). Holandská mimovládna organizácia sa opiera o údaje agentúr OSN.



Index KidsRights každoročne ukazuje dodržiavanie práv detí: zo 185 krajín sú na tom najlepšie deti na Islande, vo Švédsku a Fínsku, najhoršie v Sierra Leone, Afganistane a Čade. Medzi najlepšími sa oproti minulému roku Švédsko posunulo zo štvrtého miesta na druhé.



Zakladateľ a predseda KidsRights Marc Dullaert označil tohtoročnú správu za alarmujúcu pre súčasné a budúce generácie detí. "Rýchlo sa meniaca klíma ohrozuje ich budúcnosť a ich základné práva," uviedol Dullaert.



"Za posledné desaťročie nenastal žiaden významný pokrok v životnej úrovni detí a ich životy navyše kruto ovplyvňovala aj pandémia koronavírusu," dodal. Pandémia narušila chod spoločnosti a zablokovala nemocnice, čo priamo spôsobilo smrť približne 286.000 detí do päť rokov, informovala KidsRights.



Prvýkrát za dve desaťročia počet pracujúcich detí stúpol na 160 miliónov, čo je za posledné štyri roky o 8,4 milióna viac. KidsRights tento údaj zistila v spolupráci s Erazmovou univerzitou v Rotterdame.



Stav detských práv sa výrazne zlepšil v Angole a Bangladéši. V Angole sa znížila úmrtnosť detí vo veku do päť rokov o viac než polovicu a v Bangladéši klesol počet detí do päť rokov s podváhou o takmer polovicu. KidsRights však kritizuje Čiernu Horu za slabú zaočkovanosť detí, čo ju v hodnotení posunulo až na 49. priečku.