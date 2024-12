Správa o havárii azerbajdžanského lietadla má byť dostupná v januári

Astana 31. decembra (TASR) - Vyšetrovací výbor by mal do konca januára predložiť predbežnú správu o havárii azerbajdžanského lietadla, uviedol podľa tlačovej agentúry Kazinform v pondelok kazašský námestník ministra dopravy Talgat Lastajev. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Na vypracovanie predbežnej správy je obvykle potrebných 30 dní, ozrejmil námestník a doplnil, že trosky lietadla sa aj naďalej zhromažďujú, triedia a analyzujú.



Lietadlo typu Embraer 190 spoločnosti AZAL smerovalo 25. decembra z azerbajdžanskej metropoly Baku do čečenského hlavného mesta Groznyj. Počas letu sa odklonilo od plánovanej trasy a havarovalo pri pokuse pristáť v meste Aktau v Kazachstane, na opačnej strane Kaspického mora. Na palube sa nachádzalo 67 ľudí vrátane piatich členov posádky. O život prišlo 38 osôb.



Ruský prezident Vladimir Putin sa v sobotu ospravedlnil za nehodu a ozrejmil, že ruská protivzdušná obrana bola v čase letu aktívna. Bezprostredne však nepriznal, že lietadlo zasiahla ruská raketa.



Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev naďalej požaduje dôkladné vyšetrenie nehody, potrestanie zodpovedných osôb a tiež odškodnenie, pripomína DPA.