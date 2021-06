Správa o klimatickej zmene varuje Nemecko pred vlnami horúčav

Na archívnej snímke z 11. marca 2021 v Berlíne nemecká ministerka životného prostredia Svenja Schulzeová počas tlačovej konferencie. Foto: TASR/DPA

Berlín 14. júna (TASR) - V dôsledku globálneho otepľovania hrozí v Nemecku v budúcnosti čoraz vyššie riziko období horúčav, sucha i silných dažďov. Ako vyplýva zo záverov správy analyzujúcej dosah klimatickej zmeny zverejnenej v pondelok, ktorú dala vypracovať nemecká vláda, na celom území krajiny môže dôjsť k veľkým škodám čo sa týka prírody, infraštruktúry aj ekonomických systémov. Informovala o tom agentúra DPA.Ministerka životného prostredia Svenja Schulzeová, ktorá správu predstavila, varovala, že miera rizika sa oproti predchádzajúcej správe z roku 2015 výrazne zvýšila.uviedla s tým, že ochrana klímy je najdôležitejším preventívnym opatrením.povedala.zdôraznila.Autori správy, ktorá vzniká každých šesť rokov a podieľajú sa na nej mnohí odborníci z 25 spolkových agentúr, skúmali 100 dôsledkov klimatickej zmeny a ich vzájomné spojitosti. Pri 30 z nich stanovili nevyhnutnú potrebu konať. Zaoberali sa dvoma scenármi, ktoré by mohli nastať do roku 2100. Pesimistická verzia predpokladá, že do polovice tohto storočia dôjde k otepleniu našej planéty o tri stupne Celzia. Optimistickejšia predpoveď hovorí o náraste teploty o 2,4 stupne Celzia.prízvukovala ministerka. Dôsledkom sú horúčavy, lesné požiare, nedostatok vody, sucho, silné dažde či záplavy, menovala.Hoci sú aktuálne horúčavami, suchom a prudkými dažďami intenzívne zasiahnuté len niektoré z regiónov Nemecka, pri prudkej zmene klímy bude musieť takejto situácii do polovice 21. storočia čeliť mnoho ďalších oblastí krajiny, uvádza sa v správe.