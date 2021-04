Správa o stave podnebia: Minulý rok bol jedným z najteplejších

Ženeva 20. apríla (TASR) - Minulý rok bol jedným z najteplejších v histórii, zatiaľ čo koncentrácie skleníkových plynov sa zvýšili, a to aj napriek ekonomickému útlmu spojenému s koronavírusovou pandémiou. Uviedla to v pondelok Svetová meteorologická organizácia (WMO) vo svojej správe o globálnom stave podnebia za rok 2020, o ktorej informovala agentúra AFP.



Generálny tajomník OSN Antonio Guterres uviedol, že správa WMO ukazuje, že rok 2020 bol rokom "extrémneho počasia a narušenia klímy", ktoré zapríčinili dôsledky ľudskej činnosti.



"Tieto zmeny ovplyvňujú životy, ničia živobytie a vyháňajú milióny ľudí z ich domovov," uviedol. Zároveň dodal, že ciele vytýčené na ochranu podnebia sú v súčasnosti nastavené oveľa menej ambiciózne, než by bolo potrebné.



"Toto je rok opatrení. Krajiny sa musia zaviazať k uhlíkovej neutralite do roku 2050," uviedol šéf OSN. "A v záujme ochrany ľudí pred katastrofálnymi dôsledkami klimatických zmien musia konať ihneď. Podľa Guterresa sa čas na splnenie cieľov Parížskej dohody o zmene klímy rýchlo kráti. "Musíme toho teraz urobiť viac a konať rýchlejšie," dodal.



WMO, ktorá spadá pod OSN, správu o globálnom stave podnebia zverejnila tri dni pred medzinárodným klimatickým summitom, na ktorý americký prezident Joe Biden pozval 40 svetových lídrov. Virtuálny summit sa uskutoční 22.-23. apríla.