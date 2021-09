SPRÁVA OSN: Covid nespomalil pokračujúcu klimatickú zmenu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

New York 16. septembra (TASR) - Ochorenie COVID-19 nespomalilo neúprosne pokračujúcu klimatickú zmenu. Uvádza sa to v novej správe OSN zverejnenej vo štvrtok. Podľa expertov nič nenasvedčuje tomu, že by sme boli opäť ekologickejší, keďže emisie oxidu uhličitého po dočasnom poklese v dôsledku spomalenia ekonomiky opätovne rýchlo rastú a ani zďaleka sa nepribližujú k cieľom parížskej klimatickej dohody.Koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére naďalej dosahuje rekordné hodnoty, čo zapríčiní nebezpečné otepľovanie planéty v budúcnosti, vyplýva zo správy, ktorú vydala OSN v spolupráci so Svetovou meteorologickou organizáciou (WMO) a ďalšími svetovými vedeckými skupinami. Správa obsahuje najnovšie vedecké údaje a zistenia súvisiace so zmenou klímy.Podľa tohto dokumentu rastúce teploty podnecujú ničivé extrémne počasie na celom svete, pričom majú vplyv aj na svetové ekonomiky a spoločnosti. Priemerná globálna teplota za posledných päť rokov patrila k najvyšším v histórii meraní, pripomenuli vedci a varovali, že existuje čoraz väčšia pravdepodobnosť, že globálny nárast teploty presiahne v priebehu piatich rokov hodnotu 1,5 stupňa Celzia oproti obdobiu pred priemyselnou revolúciou.Aj napriek ambicióznym opatreniam zameraným na obmedzenie emisií skleníkových plynov bude hladina mora podľa správy naďalej stúpať a ohrozovať nízko položené ostrovy a obyvateľov žijúcich v pobrežných oblastiach na celom svete." uviedol generálny tajomník OSN António Guterres.Poukázal na tohtoročné opätovné zvýšenie emisií fosílnych palív, rast koncentrácie skleníkových plynov a závažné poveternostné udalosti, ktoré majú vplyv na zdravie, životy a živobytie ľudí na všetkých kontinentoch." varoval Guterres.Parížska klimatická dohoda z roku 2015 si za cieľ stanovila práve limit 1,5 stupňa Celzia, čo má zabrániť najhorším dosahom globálneho otepľovania, ktoré má za následok vlny horúčav, extrémne búrky, nedostatok vody a sucho.