Správa OSN: Elektroodpad pribúda rekordným tempom

Paríž 20. marca (TASR) — V posledných rokoch sa dramaticky zvýšilo množstvo elektroodpadu vyprodukovaného na celom svete. Od roku 2010 do roku 2022 sa takmer zdvojnásobilo - z 34 na 62 miliónov ton. Ak to takto pôjde ďalej, do roku 2030 sa ho vyprodukuje 82 miliónov ton, píše sa v najnovšej správe OSN s názvom Global E-waste Monitor (Globálny monitor elektroodpadu) zverejnenej v stredu. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.



Elektroodpadom vyprodukovaným v roku 2022 by sa dalo naplniť 1,55 milióna 40-tonových kamiónov. Zoradené za sebou by siahali takmer okolo celého rovníka.



Rýchlo rastúcemu množstvu vyradených mobilných telefónov, notebookov, televízorov, chladničiek a iných zariadení však nestačí recyklácia. V roku 2022 bola podľa autorov správy preukázateľne vyzbieraná a spracovaná menej ako štvrtina (22,3 percenta) elektroodpadu. Do roku 2030 by to mohlo dokonca byť len 20 percent.



Takýto odpad pritom nie je v žiadnom prípade bezcenný: hodnota kovov vo vyradených zariadeniach sa odhaduje na 84 miliárd eur. Recyklovaná je však len tretina z nich — väčšina zariadení sa spáli.



V produkcii elektroodpadu vedie Európa so 17,6 kilogramami na obyvateľa, nasledujú Oceánia (16,1 kilogramu) a Amerika (14,1 kilogramu). Najvyššiu mieru oficiálne vyzbieraného a recyklovaného elektroodpadu má so 42 percentami Európska únia. Je to však stále ďaleko od cieľa 65 percent, ktorý platí od roku 2019. Podľa nedávnej správy Európskeho parlamentu je to v súčasnosti menej ako 40 percent.



Autori štúdie odhadujú, že približne tretinu elektroodpadu v roku 2022 tvorili malé zariadenia, ako sú hračky, mikrovlnné rúry alebo elektronické cigarety. Z nich sa dokázateľne recyklovalo veľmi malé množstvo (12 percent), oveľa lepšie sú na tom veľké spotrebiče ako chladničky či práčky.



V mnohých prípadoch však ľudia buď nevedia, čo majú robiť s pokazenými elektrickými zariadeniami, alebo sú pohodlní. Odhaduje sa, že 14 miliónov ton elektronického odpadu skončilo v roku 2022 v bežnom odpade.



Najnižšia miera recyklácie elektroodpadu je v Afrike, kde sa správne nakladá s menej ako jedným percentom. V rozvojových krajinách sa pritom spracúva približne 18 miliónov ton tohto odpadu, často v prostredí bez vhodného vybavenia, kde sú pracovníci vystavení nebezpečným látkam. Neodborné narábanie s elektroodpadom vedie každý rok k tomu, že sa do životného prostredia dostane 45.000 ton škodlivých plastov a 58 ton ortuti.



Prechod k čistejším zdrojom je spojený s likvidáciou rastúceho počtu batérií, tepelných čerpadiel a solárnych panelov. OSN odhaduje, že množstvo vyradených fotovoltaických článkov sa štvornásobne zvýši zo 600.000 ton v roku 2022 na 2,4 milióna ton v roku 2030.



Autori štúdie varujú, že k zvyšovaniu množstva elektroodpadu prispieva aj digitalizácia, ktorá si vyžaduje veľa elektronických zariadení a kritických surovín. "Tretina svetovej populácie ešte nie je pripojená na internet. Ak chceme, aby sa títo ľudia v priebehu najbližších rokov zapojili do digitalizácie, potrebujeme veľa materiálu. To samozrejme povedie aj k väčšiemu množstvu elektroodpadu," konštatovala Vanessa Grayová z Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) .