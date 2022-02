Správa OSN: Severná Kórea ukradla kryptomeny

New York 7. februára (TASR) – Severná Kórea ukradla pomocou kybernetických útokov kryptomeny v hodnote miliónov dolárov, z ktorých financuje svoj program balistických rakiet. Vyplýva to zo správy OSN, o ktorej v nedeľu informovala stanica BBC.



Podľa vyšetrovateľov severokórejskí hekeri od roku 2020 do polovice roka 2021 ukradli digitálne aktíva za viac než 50 miliónov dolárov. Takéto útoky sú "dôležitým zdrojom príjmov" pre jadrový a raketový program Pchjongjangu, uviedli v správe predloženej sankčnému výboru svetovej organizácie.



Terčom kybernetických útokov boli podľa tohto zdroja najmenej tri kryptomenové burzy v Severnej Amerike, Európe a Ázii.



Správa sa zmieňuje aj o štúdii bezpečnostnej firmy Chainalysis z januára, podľa ktorej kybernetické útoky mohli Severnej Kórei priniesť kryptomeny v hodnote až 400 miliónov dolárov.



V roku 2019 pritom OSN informovala, že Severná Kórea získala sofistikovanými kybernetickými útokmi podľa odhadov až dve miliardy dolárov na svoje programy zbraní hromadného ničenia.



Severná Kórea (KĽDR) má rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN zakázané uskutočňovať jadrové skúšky a odpaľovať balistické strely. Podľa správy OSN však napriek prísnym sankciám krajina pokračuje vo vývoji nukleárnej a raketovej infraštruktúry. Naďalej sa tiež snaží v zahraničí získavať materiál, technológie a knowhow pre takéto programy, a to kybernetickými prostriedkami a spoločným vedeckým výskumom.



Výbor monitorujúci sankcie voči KĽDR uviedol, že krajina "zreteľne zrýchlila" svoje raketové skúšky. USA v piatok oznámili, že Pchjongjang len v januári vykonal deväť takýchto testov, pripomína BBC.



V správe OSN sa tiež uvádza, že humanitárna situácia v Severnej Kórei sa naďalej zhoršuje, pravdepodobne v dôsledku uzavretia hraníc počas pandémie koronavírusu. Vzhľadom na nedostatok informácií z izolovanej komunistickej krajiny je však ťažké určiť, koľko problémov spôsobujú medzinárodné sankcie.