Správa OSN: V Severnej Kórei je hlboko zakorenený systém nútených prác

Ženeva 16. júla (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) v utorok zverejnila znepokojujúcu správu, ktorá poukazuje na systematické zneužívanie nútenej práce až prípady otroctva v Severnej Kórei (KĽDR). O správe informovala agentúra AFP, píše TASR.



Úrad OSN sa pri analýze opieral o celý rad zdrojov vrátane 183 rozhovorov so svedkami a obeťami, ktoré utiekli z KĽDR do zahraničia. Rozhovory prebiehali v rokoch 2015 až 2023.



Systém nútenej práce podľa AFP prenikol do rôznych sektorov severokórejskej spoločnosti vrátane vojenskej služby, štátom pridelených pracovných miest a dokonca aj stavebných projektov v zahraničí, napríklad v prípade výstavby pred futbalovými majstrovstvami sveta v Rusku a v Katare.



Tí, ktorí boli vyslaní do zahraničia, prišli údajne až o 90 percent svojej mzdy v prospech štátu, pracovali pod neustálym dohľadom, zhabali im pasy a nemali takmer žiadne voľno.



Podľa opisu jedného z utečencov sú pracovníci za nesplnenie kvót často trestaní bitkami a sú im odopierané základné životné potreby ako prístrešok či jedlo. Častokrát nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti, nedostávajú nijaký plat za odvedenú prácu a ženy sú podľa výpovedí vystavené neustálej hrozbe sexuálneho násilia.



OSN konštatovala, že tento systém sa vzhľadom na extrémnu kontrolu a vykorisťovanie, ktoré režim uplatňuje nad jednotlivcami, blíži definícii otroctva.



OSN vyzvala KĽDR, aby tento systém nútenej práce zrušila a aby úplne zrušila detskú prácu. Okrem toho správa apeluje na Bezpečnostnú radu OSN, aby túto situáciu postúpila na vyšetrenie Medzinárodnému trestnému súdu, čo zdôrazňuje závažnosť porušovania ľudských práv v KĽDR.