Správa OSN varuje pred potravinovou krízou v Severnej Kórey

Pchjongjang 13. októbra (TASR) - Najzraniteľnejší obyvatelia Severnej Kórey čelia "hrozbe hladu", pričom ekonomická situácia sa ďalej zhoršuje v dôsledku uzavretia sa krajiny v dôsledku pandémie a tiež medzinárodných sankcií súvisiacich s jadrovým programom Pchjongjangu. Uviedol to v stredu osobitný spravodajca Organizácie Spojených národov (OSN) pre ľudské práva Tomas Ojea Quintana, informuje agentúra AFP.



Štátna severokórejská televízia KCTV v júni priznala, že v krajine je "potravinová kríza". Vodca KĽDR Kim Čong-un v tom istom období vyhlásil, že situácia s potravinami "začína byť napätá". Tento týždeň vodca priznal, že jeho krajina má bezpredecentné hospodárske problémy.



"Sankcie uvalené Bezpečnostnou radou OSN by sa mali prehodnotiť a zmierniť... v záujme humanitárnej pomoci," uviedol Quintana v správe OSN, ktorá bude podľa agentúry Reuters zverejnená 22. októbra.



Táto správa prichádza tri mesiace po tom, ako Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo OSN uviedla, že krajina čelí nedostatku potravín. V krajine podľa nej vtedy chýbalo 860.000 ton potravy.



Minulý týždeň prišla do KĽDR dodávka zdravotníckych potrieb od Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).